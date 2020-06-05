Общество

Life.ruLife.ruПесков прокомментировал убийство жителя Екатеринбурга спецназом

Разбирательства в ситуации с гибелью жителя Екатеринбурга, который похитил из магазина несколько рулонов обоев, не входит в компетенцию Кремля. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков прокомментировал дело убитого бойцами СОБРа из-за обоев екатеринбуржца

ТагилСити.ру08:21

Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

РИА Новости08:09

В Кремле прокомментировали общественную реакцию на убийство жителя Екатеринбурга спецназом

Znak.com06:35

Песков прокомментировал гибель оказавшего сопротивление полицейским

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Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге

ТАСС06:39

В Кремле знают о том, что житель Екатеринбурга был убит сотрудниками Росгвардии при попытке его задержания

Эхо Москвы07:31

«Не следует преувеличивать масштабы обсуждения»: Кремль высказался по поводу гибели Владимира Таушанкова

Екатеринбург Онлайн06:20
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