Общество
НТВПесков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул, что «в данном случае это не вопрос президента и не вопрос администрации президента». Напомним, 27-летний Владимир Таушанков был застрелен бойцами спецназа 31 мая во время штурма его квартиры.
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Политика
Facebook не нашла следов иностранного вмешательства в протесты в США
Руководство Facebook не обнаружило в этой соцсети свидетельств иностранного вмешательства в протесты, вызванные смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.
ТАСС 13:51
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Общество
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
РИА Новости 11:42
Экономика
Сбербанк может купить долю в Ozon
Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется, и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
В Москве у здания Главного управления МВД на улице Петровка, 38, полиция задержала 13 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщает «ОВД-инфо».
Ведомости 12:54
Музыка
Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым
Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ 10:21
Общество
ВОЗ изменила мнение о ношении масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
Lenta.ru 14:05
Общество
Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске
Телеканал 360° 10:47
Наука
Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя
Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя.
Faktom 13:08
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Здоровье
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Экономика
Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+
Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
Политика
Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса, когда будет вакцина.
РИА Новости 14:11
Общество
Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело 10:06
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус создан в лаборатории
Происхождение пандемии нового коронавируса можно проследить до аварии в китайской лаборатории, заявил бывший глава МИ-6 сэр Ричард Дирлав, 3 июня сообщил The Telegraph.
ИА Красная Весна вчера в 16:08
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Общество
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 10:16
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Гаджеты
Партнер Apple намекнул на задержку iPhone 12
Один из партнеров Apple в лице компании Broadcom намекнул на то, чего так боялись "яблочные" фанаты - релиз iPhone 12 скорее всего задержится.
Газета.Ru 06:06
Футбол
Месси может пропустить матч с «Мальоркой»
Форвард "Барселоны" Лионель Месси может пропустить поединок 28-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой", пишет El Pais.Причина — футболист может не успеть восстановиться после травмы, которую он получил накануне на тренировке.
Soccer.ru вчера в 11:08
Здоровье
В Минздраве заявили о переломе ситуации с коронавирусом
Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин.
News.ru 10:52