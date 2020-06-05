Общество

НТВНТВПесков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

Отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул, что «в данном случае это не вопрос президента и не вопрос администрации президента». Напомним, 27-летний Владимир Таушанков был застрелен бойцами спецназа 31 мая во время штурма его квартиры.
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Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге

ТАСС06:39

Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

РИА Новости08:09

В Кремле знают о том, что житель Екатеринбурга был убит сотрудниками Росгвардии при попытке его задержания

Эхо Москвы07:31

Песков прокомментировал гибель оказавшего сопротивление полицейским

РЕН ТВ06:40

Песков прокомментировал дело убитого бойцами СОБРа из-за обоев екатеринбуржца

ТагилСити.ру08:21

В Кремле прокомментировали общественную реакцию на убийство жителя Екатеринбурга спецназом

Znak.com06:35

«Не следует преувеличивать масштабы обсуждения»: Кремль высказался по поводу гибели Владимира Таушанкова

Екатеринбург Онлайн06:20
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
1,5K
Политика

Facebook не нашла следов иностранного вмешательства в протесты в США

Руководство Facebook не обнаружило в этой соцсети свидетельств иностранного вмешательства в протесты, вызванные смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.
ТАСС 13:51
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Общество

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

РИА Новости 11:42
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Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется, и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
2
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,4K
Общество

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

В Москве у здания Главного управления МВД на улице Петровка, 38, полиция задержала 13 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщает «ОВД-инфо».
Ведомости 12:54
23
Музыка

Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым

Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ 10:21
Общество

ВОЗ изменила мнение о ношении масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
Lenta.ru 14:05
23
Общество

Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

Телеканал 360° 10:47
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Наука

Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя

Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя.
Faktom 13:08
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
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Здоровье

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
39
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
93
Экономика

Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
Происшествия

Власти задержали 26 участников беспорядков в Мексике

ТАСС 00:35
7
Политика

Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса, когда будет вакцина.
РИА Новости 14:11
13
Общество

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
10
Армия и оружие

NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»

Военное дело 10:06
5
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Общество

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус создан в лаборатории

Происхождение пандемии нового коронавируса можно проследить до аварии в китайской лаборатории, заявил бывший глава МИ-6 сэр Ричард Дирлав, 3 июня сообщил The Telegraph.
ИА Красная Весна вчера в 16:08
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Шоу-бизнес

Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

Live24 вчера в 09:39
19
Религия

6 июня православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

Gazeta.SPb 11:59
19
Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
36
Общество

Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 10:16
4,7K
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Гаджеты

Партнер Apple намекнул на задержку iPhone 12

Один из партнеров Apple в лице компании Broadcom намекнул на то, чего так боялись "яблочные" фанаты - релиз iPhone 12 скорее всего задержится.
Газета.Ru 06:06
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Футбол

Месси может пропустить матч с «Мальоркой»

Форвард "Барселоны" Лионель Месси может пропустить поединок 28-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой", пишет El Pais.Причина — футболист может не успеть восстановиться после травмы, которую он получил накануне на тренировке.
Soccer.ru вчера в 11:08
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Здоровье

В Минздраве заявили о переломе ситуации с коронавирусом

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин.
News.ru 10:52
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Главное