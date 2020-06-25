Политика

Российская газетаРоссийская газетаПесков проголосовал по поправкам к Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже проголосовал по поправкам к Конституции - через интернет. Система электронного голосования проста и удобна, похвалил он.
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Песков проголосовал по поправкам в Конституцию онлайн

РБК07:11

В Кремле рассказали, когда Путин проголосует по поправкам в Конституцию

Газета.Ru06:32

Песков в машине проголосовал по поправкам к Конституции

Lenta.ru06:07

Песков допустил, что Путин проголосует по поправкам к конституции онлайн

Life.ru06:39

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по Конституции

RT на русском06:25

Песков проголосовал по поправкам в Конституцию

РИА Новости06:15

Песков: Путин может принять участие в голосовании по поправкам 1 июля или раньше

ТАСС06:08
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Политика

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
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Космос

В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун

Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews 00:45
3
Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 12:48
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
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Здоровье

В ЕС одобрили «Ремдесивир» для лечения коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) одобрило "Ремдесивир" в качестве первого препарата, который может использоваться для лечения вызванного коронавирусом инфекционного заболевания.
ТАСС 09:12
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

Москва, 25 июня 2020, 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, не стали возбуждать уголовное дело.
REGNUM 05:28
4,8K
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
5,4K
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Деловое.ТВ 01:45
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Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

РБК 07:42
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Кино

Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»

На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета 07:03
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Спорт

В WADA ответили на угрозы США отказаться от финансирования организации

WADA прокомментировало угрозы Американского Управления по контролю над наркотиками отказаться от финансирования организации.
ProstoProSport 07:41
Общество

Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
Газета.Ru 08:48
102
Общество

Калининградский губернатор прервал свадебный банкет

В одном из калининградских ресторанов проходил свадебный банкет, который был прерван губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
Московский Комсомолец 10:48
26
Общество

В Steam началась летняя распродажа

В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
2
Шоу-бизнес

Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике

Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
ФАН 09:23
7
Политика

В контактной группе начался диалог по закону о статусе Донбасса

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на состоявшейся в четверг видеоконференции впервые начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.
ТАСС 14:47
Авто

АвтоВАЗ готовится к выпуску автомобилей на новой платформе

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
24
Общество

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Известия 15:51
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Гаджеты

Почему Bluetooth необходимо выключать на смартфоне

Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости о том, почему важно выключать функцию Bluetooth на любом мобильном устройстве.
Live24 06:32
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях

По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы.
RuNews24.ru вчера в 22:58
337
Авто

Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию

Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
Автоновости дня 01:55
5
Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Общество

В ВОЗ рассказали о новой вспышке коронавируса в Европе

В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
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Игры

Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077

ТАСС 13:28
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
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Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

Ruposters.ru 12:01
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