Общество
Lenta.ruБесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год
По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Читать в источнике
Оценить169
Мы видели информацию об этом, но в данном случае будет с темой с этой разбираться правительство, поэтому я рекомендую туда обратиться. То есть уже такая конкретная проработка, конкретное изучение вот этих вот финансовых запросов будет производиться в правительстве.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:24
с чего всё началось
Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, оценивая свои потери от предоставления услуги в 150 млрд руб. в год.Коммерсантъвчера в 17:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».
Политика
Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции
Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".
Политика
Лукашенко призвал белорусские телеканалы переходить на свой контент
Лукашенко выразил недоумение тем, что руководитель канала ОНТ Марат Марков «сидит на платформе ОРТ», призвав к отказу от зарубежных ресурсов.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Культура
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Политика
В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле
Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию с премьеры фильма «Лед‑2»
РИАМО – 11 фев. Эстрадная певица и продюсер Алла Пугачева призналась, что хочет досмотреть фильм "Лед-2", показ которого в кинотеатре "Октябрь" в Москве прервали из-за эвакуации, передает Газета.ru.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Авто
Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания BMW «разбавит» российский рынок целым рядом интересных новинок.
Происшествия
Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку
Бывший полицейский из Санкт-Петербурга обнаружил дома мертвую проститутку. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «Фонтанка».
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Клишас назвал конспирологией слухи об обнулении президентских сроков
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.
Здоровье
Министр Михаил Мурашко посетил медучреждения в Великом Новгороде
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Великий Новгород сегодня, 11 февраля.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
Кино
«Оскар» за лучший фильм вручили «Паразитам»
Американская киноакадемия впервые за 92-летнюю историю «Оскара» вручила награду за лучший фильм картине не на английском языке — в главной номинации победил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Происшествия
Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из Боткинской больницы
Из больницы имени Боткина сбежала пациентка, у которой медики подозревают коронавирус.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова станцевала в новом клипе Агутина в обтягивающем платье
Ирина Пегова стала главной героиней нового клипа Леонида Агутина, фотографией со съемок актриса из Нижегородской области поделилась с подписчиками в Instagram.
Наука
Казанские ученые разрабатывают методику лечения рака без лекарств
«Если удастся разработать такое оборудование, то лекарства от рака больше не понадобятся, потому что можно будет разогревать только определенную часть тела», — заявил доктор наук, профессор, завкафедрой квантовой электроники и радиоспектроскопии КФУ Мурат Тагиров.
Происшествия
В Башкирии двухлетнего мальчика обнаружили ночью в сугробе
Двухлетнего мальчика нашли прошлой ночью в сугробе в Мелеузовском районе республики Башкортостан.
Политика
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ мародерствовали в селе Пески под Донецком.
Армия и оружие
НАТО обсудит с Ираком возобновление работы миссии
Работа миссии североатлантического альянса (НАТО) в Ираке остается заблокированной после обострения обстановки на Ближнем Востоке в начале января, согласия Багдада на ее возобновление пока нет.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.