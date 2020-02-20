Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков ответил на вопрос о низких доходах в России

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
Читать в источнике
Комментировать3K

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

РИА Новости10:59

Песков ответил на вопрос о зарплате в 10,8 тыс. рублей

Народные новости07:38

Вопрос петербурженки о зарплате в 10 тысяч не показался Кремлю провокационным

Мойка7807:09

«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

Фонтанка.Ру06:47

В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч

Петербургский дневник08:49

Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

ТАСС06:16

Песков не нашел провокации в вопросе пенсионерки Путину о жизни на ₽10800

РБК06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Армия и оружие

Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
ТАСС 14:15
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
Космос

Получены первые данные о падении планетезималя в Германии

Российская газета вчера в 07:54
Происшествия

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Российская газета 13:36
Авто

Опубликовали фото интерьера Exeed TXL для России

По предварительным данным, кроссовер предложат в трёх комплектациях Информации о стоимости премиального кроссовера Exeed TXL, который первый появится на российском рынке, пока нет.
Тарантас Ньюс 04:26
Происшествия

Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича

Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК 12:46
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
РИА Новости 12:16
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 07:04
Биатлон

Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Газета.Ru 10:41
Энергетика

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Здоровье

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости вчера в 12:54
Здоровье

Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Экономика сегодня 00:53
Происшествия

В Лондоне неизвестный напал с ножом на одного из прихожан в мечети

70-летний пострадавший получил несколько ранений и доставлен в больницу.
Эхо Москвы 13:30
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera вчера в 12:03
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:57
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Bimru.ru 18 февраля в 04:37
Общество

Суд оставил замначальника Генштаба Арсланова под стражей

Решение 235 гарнизонного военного суда об аресте до 7 апреля по делу о хищениях на 6,7 млрд руб. признано законным.
Коммерсантъ 13:04
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости 12:21
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 02:36
Здоровье

Врач рассказал, для кого опасен горячий душ

Газета.Ru 07:13
Кино

Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Культуромания вчера в 13:26
Общество

СМИ узнали о расширении полномочий заместителя генпрокурора Гриня

Полномочия заместителя генпрокурора Виктора Гриня, курировавшего следствие в центральных аппаратах Следственного комитета России (СКР) и МВД, расширены.
Известия 13:41
Авто

Марка DS показала тизер новой модели

Французский премиальный бренд DS представил тизер своей новой модели.
Car.ru 13:31
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл 31 марта выйдут из королевской семьи

31 марта состоится официальный выход пары из королевской семьи. До этого герцог и герцогиня Сассекские посетят ряд мероприятий.
RuNews24.ru 06:04
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

BFM.ru 01:16
Общество

Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 06:45
Авто

Паркетник Kia Sorento получил новые силовые установки и «робот»

Сериал под названием «Раскрытие Kia Sorento» продолжился обнародованием перечня силовых агрегатов.
Драйв вчера в 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное