Политика
РИА НовостиПесков ответил на вопрос о низких доходах в России
Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
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В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч
Петербургский дневник08:49
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Армия и оружие
Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Космос
Получены первые данные о падении планетезималя в Германии
Происшествия
На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Авто
Опубликовали фото интерьера Exeed TXL для России
По предварительным данным, кроссовер предложат в трёх комплектациях Информации о стоимости премиального кроссовера Exeed TXL, который первый появится на российском рынке, пока нет.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича
Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Общество
Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию
В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Биатлон
Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Энергетика
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Происшествия
В Лондоне неизвестный напал с ножом на одного из прихожан в мечети
70-летний пострадавший получил несколько ранений и доставлен в больницу.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Экономика
Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Общество
Суд оставил замначальника Генштаба Арсланова под стражей
Решение 235 гарнизонного военного суда об аресте до 7 апреля по делу о хищениях на 6,7 млрд руб. признано законным.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Здоровье
Врач рассказал, для кого опасен горячий душ
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Общество
СМИ узнали о расширении полномочий заместителя генпрокурора Гриня
Полномочия заместителя генпрокурора Виктора Гриня, курировавшего следствие в центральных аппаратах Следственного комитета России (СКР) и МВД, расширены.
Авто
Марка DS показала тизер новой модели
Французский премиальный бренд DS представил тизер своей новой модели.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл 31 марта выйдут из королевской семьи
31 марта состоится официальный выход пары из королевской семьи. До этого герцог и герцогиня Сассекские посетят ряд мероприятий.
Общество
Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге
Авто
Паркетник Kia Sorento получил новые силовые установки и «робот»
Сериал под названием «Раскрытие Kia Sorento» продолжился обнародованием перечня силовых агрегатов.