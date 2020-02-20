Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков ответил на вопрос о низких доходах в России

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
Читать в источнике
Комментировать3,3K

Подробнее о событии

Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина

РИА Новости10:59

Песков не нашел провокации в вопросе пенсионерки Путину о жизни на ₽10800

РБК06:49

Вопрос петербурженки о зарплате в 10 тысяч не показался Кремлю провокационным

Мойка7807:09

«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

Фонтанка.Ру06:47

Песков ответил на вопрос о зарплате в 10,8 тыс. рублей

Народные новости07:38

Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

ТАСС06:16

В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч

Петербургский дневник08:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Общество

Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Коммерсантъ 16:57
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

ToDay News Ufa вчера в 03:34
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

Коммерсантъ 10:45
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Политика

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
RT на русском вчера в 17:57
Футбол

Возобновились матчи футбольной Лиги Европы

Завершились восемь матчей 1/16 Лиги Европы УЕФА. Испанский "Хетафе" выиграл у голландского "Аякса" — 2:0.
Росбалт 15:02
Экономика

Рынок смартфонов в России бьёт рекорды: в лидеры вырвалась Huawei

Лидером российского рынка смартфонов по итогам последней четверти и 2019 года в целом стала китайская компания Huawei, сумевшая оттеснить на второе место прежнего лидера — южнокорейского гиганта Samsung.
3DNews вчера в 04:21
Политика

Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ

Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном.
РИА Новости 07:10
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

RT на русском 15:17
Происшествия

Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки

Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.
RT на русском 15:55
Происшествия

Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Российская газета 08:06
Политика

В Кремле отреагировали на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Минюст анализирует решение Апелляционного суда Гааги, который ранее обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа.
URA.Ru вчера в 05:29
Происшествия

В аэропорту Шереметьево при ремонте в терминале С обрушился потолок

"Во время ремонта в одной из частей нового терминала С в аэропорту Шереметьево, которая не используется, упала небольшая часть потолка", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 14:51
Фигурное катание

Плющенко советует Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
Спорт-Экспресс 05:45
Кино

Создатель «Хостела» экранизирует игру «Borderlands»

Kinonews.ru 13:36
Происшествия

На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями

Газета.Ru 15:49
Автоспорт

Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1»

Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.
РИА Новости 13:28
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

ТАСС вчера в 18:09
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания 13:23
Футбол

Самедов не исключил, что Шишкин сможет сыграть за «Спартак» в РПЛ

Защитник Роман Шишкин, внесенный в заявку выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) московского "Спартака-2", может сыграть за главную команду "красно-белых" в Российской премьер-лиге, считает бывший капитан "Спартака" Александр Самедов.
РИА Новости вчера в 14:31
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Армия и оружие

Су-24 ВКС РФ смог уйти от попадания ракеты ПЗРК боевиков над Идлибом

Военное обозрение 09:54
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Здоровье

В Китае опубликовано первое полноценное исследование коронавируса

19.02.20 Вышло первое большое исследование о коронавирусе Covid-19, основанное на анализе 70 000 случаев заболевания, сообщает Би-би-си.
Портал Поиск вчера в 02:53
Политика

Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»

Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Lenta.ru 11:42
Футбол

«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»

Вести.Ru 06:15
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное