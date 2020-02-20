Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей. Комментарий Пескова приводит «Интерфакс» в четверг, 20 февраля.
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Вопрос петербурженки о зарплате в 10 тысяч не показался Кремлю провокационным

Мойка7807:09

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

РИА Новости06:33

В Кремле не считают провокационным вопрос о зарплате 10 800 рублей и доходах Путина

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Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

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Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

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Песков не нашел провокации в вопросе пенсионерки Путину о жизни на ₽10800

РБК06:49

«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

Фонтанка.Ру06:47
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Армия и оружие

Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Lenta.ru 18 февраля в 04:06
Армия и оружие

Сирия заявила об отражении атаки Турции и боевиков в Идлибе

Lenta.ru 08:09
Общество

На Украине устроили беспорядки из-за эвакуированных из Китая

URA.Ru 04:59
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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
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Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

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Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
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Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Здоровье

России спрогнозировали эпидемию коронавируса

Уже в октябре 2020 года Россию может накрыть эпидемия смертельного «китайского заболевания» – коронавируса.
Карелинформ 03:33
Армия и оружие

Российский военный спутник «Меридиан-М» успешно вывели на орбиту

Как отметили в ведомстве, стартовавшая в четверг в 11:24 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат.
Интерфакс 07:19
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 08:52
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия

Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Российская газета 08:06
Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
ФАН вчера в 06:25
Футбол

«Барселона» объявила о приобретении форварда

Свободная Пресса 07:38
Политика

Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Народные новости 18 февраля в 11:44
Общество

ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет

58 тонн украинских монет расфасовали в мешки по 25 килограммов и привезли на инкассаторской машине.
Свободная Пресса вчера в 14:20
Здоровье

В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
RT на русском вчера в 23:43
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика

Вологодский областной суд признал виновными в смерти опекаемого ребенка супругов Юлию и Евгения Блохиных и назначил им 22 года колонии на двоих, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
РИА Новости 07:49
Политика

Путин призвал очистить от криминала важнейшие отрасли экономики

Президент России Владимир Путин призвал защитить важнейшие отрасли российской экономики от криминала. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес

Ксения Бородина резко ответила на нападки подписчиков в адрес ее мужа

Известная российская телеведущая заступилась за своего супруга Курбана Омарова.
КМВ Новости 04:23
Футбол

Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Говорит Москва 02:01
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU вчера в 03:08
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Uznayvse.ru 03:57
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