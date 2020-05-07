Коронавирус
RT на русскомПесков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил, что до истечения указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, будет ли Владимир Путин подписывать указ о поэтапном выходе из режима самоизоляции.РИА Новости15:21
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Кремль прокомментировал возможность подписания Путиным указа о выходе из самоизоляции
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