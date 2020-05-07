Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

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