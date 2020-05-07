Коронавирус
RT на русскомПесков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
Читать в источнике
Оценить418
Подробнее о событии
Показать все источники
Кремль прокомментировал возможность подписания Путиным указа о выходе из самоизоляции
Московский Комсомолец14:02
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК 09:37
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Общество
Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий
Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
Кино
В новой части Бэтмена впервые сыграет афроамериканец
Газета Кемерова 15:32
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
Здоровье
Европейский суд обязал власти выдать лекарство ставропольской девочке
Европейский суд по правам человека шестого мая обязал власти России срочно обеспечить жизненно необходимым лекарством шестимесячную жительницу Ставрополья, сообщили STAV.AIF.RU в правозащитной общественной организации «Правовая инициатива».
Аргументы и Факты - Ставрополь 13:48
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Происшествия
Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 16:17
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29
Шоу-бизнес
Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома
Гордон напомнила, что на телешоу «Топ Мини Моделс» Яна назвала маленькую модель Зою Кукушкину «умственно отсталой», которая является воспитанницей детского дома.
iReactor 05:47
Спорт
Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций
Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 13:26
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
В Подмосковье до 31 мая продлен режим изоляции граждан
В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая.
Коммерсантъ 16:41
Футбол
Бывший одноклубник Ибрагимовича сообщил о его ненависти к форварду ПСЖ
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани входит в число футболистов, к которым испытывает ненависть игрок «Милана» Златан Ибрагимович.
РБК 01:53
Наука
В США создали антистрессовую музыку для кошек
Planet Today 03:04
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия
В массовом ДТП в Гатчинском районе погиб мужчина и пострадала женщина
В результате аварии погиб 61-летний мужчина, женщина получила многочисленные травмы.
Невские Новости 15:32
Общество
Собянин призвал москвичей готовиться к долгому периоду ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил точку зрения, что жителям столицы России еще не скоро удастся вернуться к привычной жизни без каких бы то ни было ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 06:13
Футбол
Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»
«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport 14:25