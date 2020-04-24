Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля. Его цитирует ТАСС в пятницу, 24 апреля. По его словам, есть еще неделя, чтобы решить этот вопрос.

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

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