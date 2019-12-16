Политика
Комсомольская правдаПесков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год
Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока рано обсуждать вопрос о том, как президент России Владимир Путин проведёт новогоднюю ночь.
Читать в источнике
Оценить14
Пока еще рано это обсуждать, еще работать и работать до Нового года.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Футбол
Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф
Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Происшествия
Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Общество
Путин отменил банковский роуминг
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Футбол
Зозуля прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Общество
Активистку Грету Тунберг поймали на лжи
Политика
Украина введет двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, который не будет требовать отказа от иностранного гражданства для получения украинского паспорта.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Общество
В Русском музее объяснили появление шоколадок с портретом Сталина
Общество
Россияне тратят на еду больше европейцев
В большинстве развитых стран траты на еду составляют не более 15% от ежемесячного дохода, а в России эти расходы превышают 31% семейных бюджетов.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Происшествия
В Нацполиции заявляют, что обыски в квартире Антіна
Forwarded from Klymenko Time В Нацполиции заявляют, что обыски в квартире Антіна Мухарского не были связаны с делом убийства журналиста Павла Шеремета.
Музыка
Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»
Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
Общество
Док со списанной подлодкой затонул в Севастополе
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря.
Игры
К гладиаторскому симулятору Gladiux выпустили первый трейлер
Насколько дней назад студия Starcaster Games анонсировала свой новый проект, Gladiux. А теперь выпустила к нему первый короткий трейлер.
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Музыка
Определены самые популярные клипы десятилетия
В преддверии Нового года видеохостинг YouTube составил список самых популярных видеоклипов за десять лет, в период с 2010 по 2019 год.
Политика
Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Гаджеты
Huawei и Honor запустили новогодние акции в магазинах
Бренд HONOR также объявил о специальной акции в преддверии Нового года, в рамках которой пользователи смогут приобрести устройства HONOR со скидками до 6 000 рублей, а также получить купоны на скидку и подарки при покупке смартфонов.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.