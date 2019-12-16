Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПесков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока рано обсуждать вопрос о том, как президент России Владимир Путин проведёт новогоднюю ночь.
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Дмитрий Песков
Пока еще рано это обсуждать, еще работать и работать до Нового года.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:03

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