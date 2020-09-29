Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение РЕН ТВ

Кремль не станет утаивать информацию о решении президента Владимира Путина привиться от коронавируса, но пока решения о вакцинации главой государства не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 29 сентября.