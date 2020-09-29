Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
Кремль не станет утаивать информацию о решении президента Владимира Путина привиться от коронавируса, но пока решения о вакцинации главой государства не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 29 сентября.В источнике
Естественно, в случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил - заявил, что он думает о прививке. Поэтому давайте дождемся, когда он сам примет такое решение.
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