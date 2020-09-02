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Piter.tv
Piter.tv

Песков ответил на вопрос о военной базе России в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о военной базе РФ в Белоруссии.В источнике
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Интерфакс

Песков заявил, что создание российской военной базы в Белоруссии не обсуждается

Интерфакс06:16
ТАСС

Песков: размещение военных баз РФ на территории Белоруссии не стоит на повестке дня

ТАСС05:40
РБК

В Кремле заявили об отсутствии в повестке дня военной базы в Белоруссии

РБК05:58
РЕН ТВ

Вопроса о расположении в Белоруссии военной базы РФ нет в повестке дня

РЕН ТВ05:48
Lenta.ru

Песков ответил на вопрос о военной базе России в Белоруссии

Lenta.ru05:40
Коммерсантъ

Кремль: Россия не обсуждает вопрос о размещении военной базы в Белоруссии

Коммерсантъ06:11
ФАН

Россия не рассматривает вопрос размещения военных баз в Белоруссии

ФАН05:36

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
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Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое

Президент РФ Владимир Путин не получал письма с критикой в адрес готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое и вряд ли в принципе может быть адресатом такого обращения.
ФАН06:09

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Канализационные стоки в районе Новороссийска видны даже из космоса

Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории дистанционного зондирования Земли Института географии РАН, кандидат географических наук Лев Десинов, который следит за нашей планетой из космоса, в окрестностях Новороссийска отчетливо видны три крупных слива: в самой Цемесской бухте, в Южной Озереевке и в районе Геленджика.
Наша газета (Новороссийск)31 августа в 13:30
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВвчера в 05:34
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