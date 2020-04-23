Политика

Газета.RuГазета.RuПесков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет. Ранее нерабочие дни были продлены до 30 апреля, однако в Минздраве призвали сохранить ограничения до окончания майских праздников.
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В Кремле пока не определились с датой снятия ограничений из-за коронавируса

Комсомольская правда07:54

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

Газета.Ru09:20

В Кремле пока не определили дату завершения ограничений в связи с коронавирусом

ТАСС05:55

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции в России

РИА Новости07:38

Кремль: даты снятия ограничений по коронавирусу нет

Вести.Ru06:07

Кремль высказался о сроках снятия ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru05:56

Песков заявил об отсутствии конкретной даты для решения по самоизоляции

РБК06:51
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Политика

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
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Общество

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
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Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар.
Российская газета 09:13
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Здоровье

В регионе возросло число случаев выявления COVID-19 у больных ОРВИ

Еще у трех ивановцев COVID-19 обнаружен в рамках тестирования на вирус больных с ОРВИ.
Ивтелерадио 06:36
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
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Экономика

«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год

Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
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Автоспорт

Ferrari пригрозила уходом из Формулы 1

Команда Ferrari категорически против и теперь даже пригрозила уходом из чемпионата.
Autosport.com.ru 02:34
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Общество

Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
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Общество

ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Известия 07:58
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Хоккей

Легендарный хоккеист Александр Мальцев находится в коме

Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в больнице в Германии в тяжелом состоянии.
Росбалт 04:56
Энергетика

Минэкономразвития объяснило снижение спроса на российские нефть и газ

Минэкономразвития России полагает, что спрос на российскую нефть и газ стал падать в марте в связи с коронавирусной инфекций.
Газета.Ru 10:18
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Общество

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
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Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня 03:01
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Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в Инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
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Политика

Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
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Политика

Россия осудила стремление найти виновного в эпидемии коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуместными попытки Запада возложить ответственность за пандемию коронавируса на отдельные организации и страны, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:55
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Общество

«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджеров

С апреля авиакомпания решила сократить на 40% зарплаты топ-менеджерам и отказаться от всех некритичных закупок.
Ведомости 08:09
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Биатлон

СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию

"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.
Вести.Ru 05:40
Фигурное катание

Елена Ильиных: лучшая партия Сергея Полунина — муж и отец

РИА Новости 09:00
Наука

Ученые рассказали, как прожить дольше с помощью кофе

Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
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Армия и оружие

Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе «Бумеранг»

Как отметил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, специалисты уже занялись продвижением унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки.
Российская газета 06:18
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Общество

Артамонов объявил о послаблении карантина

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 23 апреля на заседании оперативного штаба по недопущению новой коронавирусной инфекции сообщил о том, что в понедельник, 27 апреля, подпишет постановление о послаблении карантина в регионе.
Most.tv 07:34
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Энергетика

Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
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Шоу-бизнес

Худшей в мире варварской едой назвала русскую кухню рэперша из США

Live24 вчера в 10:38
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Кино

Японцы выпустили первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Японские мультипликаторы выпустили первый 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены.
Комсомольская правда 06:03
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Шоу-бизнес

Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции

23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
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