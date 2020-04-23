В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет. Ранее нерабочие дни были продлены до 30 апреля, однако в Минздраве призвали сохранить ограничения до окончания майских праздников.

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

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