Политика

Газета.RuГазета.RuПесков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет. Ранее нерабочие дни были продлены до 30 апреля, однако в Минздраве призвали сохранить ограничения до окончания майских праздников.
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В Кремле пока не определились с датой снятия ограничений из-за коронавируса

Комсомольская правда07:54

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

Газета.Ru09:20

В Кремле пока не определили дату завершения ограничений в связи с коронавирусом

ТАСС05:55

Песков: даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

РИА Новости07:38

Кремль: даты снятия ограничений по коронавирусу нет

Вести.Ru06:07

Кремль высказался о сроках снятия ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru05:56

Песков заявил об отсутствии конкретной даты для решения по самоизоляции

РБК06:51
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Общество

Отключения горячей воды предложили перенести до отмены самоизоляции

В середине апреля Минстрой сообщил, что графики отключений горячей воды пока не скорректированы, а потому начать их планируется, как в предыдущие годы — в мае.
РБК 12:21
Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
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Политика

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
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Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
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ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита

Сбои в работах служб вакцинации из-за пандемии коронавируса могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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По информации «БИЗНЕС Online», 26-летний нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин перейдёт в систему казанского «Ак Барса».
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Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность.
Lenta.ru 13:14
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Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.
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В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов

Сотрудники ГИБДД потребовали документы, на что женщина ответила, что забыла их дома.
Lenta.ru 05:53
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Кофе влияет на восприятие вкуса человека

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Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура

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В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Происшествия

В Кузбассе потушили пожары в четырех населенных пунктах

Пожарные потушили четыре крупных возгорания в Кемерове и Кемеровской области. В огне сгорели десятки жилых домов.
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Экономика

Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

Банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО, считает Костин, заявление которого распространила пресс-служба ВТБ.
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В Смольном объяснили очередь из скорых у Покровской больницы

Большое количество бригад скорой помощи, которые скопились у Покровской больницы, объясняется высокой нагрузкой из-за роста числа пациентов с симптомами коронавируса, сообщили в Смольном.
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Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
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Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Юрий Башмет материально поддержит классических музыкантов

Дирижер Юрий Башмет принял решение материально поддержать в период пандемии музыкантов, чье творчество связано с классической музыкой, кроме того, они смогут выступить на его фестивалях после снятия ограничений, сообщила пресс-служба "Русского концертного агентства"
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WP: экономику США ждет новый спад из-за второй волны коронавируса и роста банкротств

Вторая волна коронавируса нового типа и резкий рост числа обанкротившихся граждан и компаний США может привести к еще одному значительному спаду американской экономики.
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В хирургии Златоуста более 100 человек закрыли на 2-недельный карантин

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Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
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Lada представила особую Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа для Беларуси

В России, напомним, цены на LADA Vesta SW стартуют от 715 900 рублей.
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