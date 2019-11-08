с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

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