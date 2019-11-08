Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
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с чего всё началось

Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путина судебным органам

Президент РФ Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, вопрос теоретической возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Песков ответил на вопрос о штрафе для главы государства

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РБК07:30

Песков напомнил об иммунитете президента, отвечая на вопрос о штрафе для главы государства

ТАСС05:20

В Кремле оценили возможность штрафа для президента России

Известия05:18

Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путина судебным органам

РИА Новости05:09
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