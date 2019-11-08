Политика
Lenta.ruПесков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы. Об этом он рассказал в пятницу, 8 ноября, в ходе пресс-конференции, пишет «Интерфакс».
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, вопрос теоретической возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.РИА Новости05:09
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Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
Российская газета 02:02
Шоу-бизнес
Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии
Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.
Pravda.Ru 08:56
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк не спишут долг из-за болезни
С актрисы Анастасии Заворотнюк намерены взыскать долг в размере 24,5 тыс. рублей по причине неуплаты налога на имущество, говорится на сайте ФССП.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт 01:28
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
REGNUM 10:24
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Политика
Трамп может приехать на Парад Победы в Москву
Вести.Ru 10:59
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 06:05
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru 11:05
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Авто
В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class
Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor 03:57
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Балерина сменили прическу Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым образом на своей странице в Инстаграм.
SM News 06:37
Общество
Медведев продлил действие «плоских тарифов» для Аэрофлота на 2020 год
В сообщении говорится, что действие «плоских тарифов» будет продлено на 2020 год.
Красная весна 10:28
Общество
У Шестуна нашли новое имущество
Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
РИА Новости 10:21
Происшествия
Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы
На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 02:16
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Evo-rus.com вчера в 06:00
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Политика
Белый дом опроверг договоренность США и Китая по пошлинам
Представители стран ведут переговоры, а накануне Министерство торговли Китая объявило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин.
Телеканал 360° 01:25
Гаджеты
В России заработал сервис аренды iPhone
Российским пользователям стал доступен сервис помесячной аренды iPhone, сообщила на своём сайте компания Forward Leasing, запустившая сервис совместно с реселлером re:Store.
Rambler News Service 06 ноября в 08:54
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом
Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Общество
Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР
Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы SEREBRO рассказала, как ее унижала Серябкина
Слухи об особом положении Ольги Серябкиной на лейбле Максима Фадеева, подтвердила бывшая солистка группы SEREBRO Ирина Титова.
URA.Ru 11:39
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23