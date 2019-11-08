Политика
Lenta.ruПесков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы. Об этом он рассказал в пятницу, 8 ноября, в ходе пресс-конференции, пишет «Интерфакс».
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, вопрос теоретической возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.РИА Новости05:09
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Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Общество
У чиновника-миллиардера Шестуна нашли новое имущество
По словам Куренного, Генпрокуратура провела дополнительную проверку по делу Шестуна и собрала сведения о наличии у бывшего чиновника и его близких незаконно приобретенного имущества и недвижимости, о которых не было известно ранее.
Lenta.ru 11:50
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания 08:20
Политика
Трамп может приехать на Парад Победы в Москву
Вести.Ru 10:59
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
REGNUM 10:24
Происшествия
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы
В Екатеринбурге взят под стражу подросток, которого подозревают в убийстве сверстницы.
РБК 08:31
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Транспорт
Более 1500 человек купили билеты на поезд в Крым
RuNews24.ru 08:48
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Балерина сменили прическу Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым образом на своей странице в Инстаграм.
SM News 06:37
Армия и оружие
Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160
Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс вчера в 16:35
Космос
«Вояджер 2» покинул Солнечную систему
XXII век 07:39
Наука
Ученые объяснили, как формируются воспоминания
Naked Science 11:24
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 06:05
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Москва 24 03:32
Армия и оружие
Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС до конца года
Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца этого года.
РБК 10:23
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Политика
Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Российская газета 11:19
Политика
Бундестаг не принял поправки к Газовой директиве ЕС для Nord Stream 2
Бундестаг не смог в пятницу ночью согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
ТАСС 01:14
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина «выпустила» первую книгу
Артист похвалился успехами своей маленькой наследницы Елизаветы: девочка «выпустила» свою первую книжку — про золотого щенка.
WomanHit.ru вчера в 10:20
Технологии
Сбербанк создал самый мощный отечественный суперкомпьютер
RT на русском 04:01
Космос
Бренд Adidas отправил кроссовки в космос
В официальном документе говорится, что это первое в истории партнерство, в рамках которого в космосе будут тестироваться технологии спортивной одежды и обуви.
Как потратить 09:05
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Теннис
Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе
Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
GoTennis.ru 02:07
Общество
Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина
Взгляд-инфо 07:36
Транспорт
Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД
Lenta.ru 09:30
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15