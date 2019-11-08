с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы. Об этом он рассказал в пятницу, 8 ноября, в ходе пресс-конференции, пишет «Интерфакс».

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента

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