Политика
Lenta.ruПесков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы. Об этом он рассказал в пятницу, 8 ноября, в ходе пресс-конференции, пишет «Интерфакс».
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, вопрос теоретической возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.РИА Новости05:09
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Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Политика
Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Происшествия
Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог
Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.
Политика
Украина отказалась выполнить главное условие России по газу
Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Политика
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Футбол
Матч «Ахмата» и «Урала» откроет 16-й тур чемпионата России по футболу
Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Армия и оружие
Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.
Экономика
Стоимость моста через Калининградский залив выросла до 44 млрд рублей
Стоимость строительства моста через Калининградский залив возросла до 44 миллиардов рублей.
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Происшествия
Светов остался свидетелем по делу о развратных действиях
После второго допроса член незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов остается в статусе свидетеля, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
Транспорт
Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).
Театры
В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино»
В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".
Армия и оружие
Пентагон признал отставание от России в сфере гиперзвукового оружия
Политика
ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Общество
В работе «Сбербанк онлайн» произошёл сбой
В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой.
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
Общество
Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
Происшествия
При взрывах в Бишкеке один человек погиб и 15 пострадали
В результате взрывов в кафе в центре киргизской столицы погиб один человек, ещё 15 пострадали.
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.