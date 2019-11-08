с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы. Об этом он рассказал в пятницу, 8 ноября, в ходе пресс-конференции, пишет «Интерфакс».

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Политика Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.

Происшествия Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.

Политика Украина отказалась выполнить главное условие России по газу Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.

Общество Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.

Происшествия Светов остался свидетелем по делу о развратных действиях После второго допроса член незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов остается в статусе свидетеля, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

Транспорт Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).

Политика ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".

Происшествия Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.