Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы. Об этом он рассказал в пятницу, 8 ноября, в ходе пресс-конференции, пишет «Интерфакс».
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с чего всё началось

Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путина судебным органам

Президент РФ Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, вопрос теоретической возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путина судебным органам

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Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
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Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
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Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
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Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог

Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.
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Украина отказалась выполнить главное условие России по газу

Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
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В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
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Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Футбол

Матч «Ахмата» и «Урала» откроет 16-й тур чемпионата России по футболу

Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт вчера в 16:19
Происшествия

Отец офицера ФСБ назвал суду источники происхождения части его денег

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Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
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Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.
ТАСС 07:06
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Стоимость моста через Калининградский залив выросла до 44 млрд рублей

Стоимость строительства моста через Калининградский залив возросла до 44 миллиардов рублей.
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
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Светов остался свидетелем по делу о развратных действиях

После второго допроса член незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов остается в статусе свидетеля, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
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Транспорт

Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).
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В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино»

В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".
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Пентагон признал отставание от России в сфере гиперзвукового оружия

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ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
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В работе «Сбербанк онлайн» произошёл сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой.
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Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
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Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
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Начинается продажа билетов на поезда в Крым

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Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
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В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине

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При взрывах в Бишкеке один человек погиб и 15 пострадали

В результате взрывов в кафе в центре киргизской столицы погиб один человек, ещё 15 пострадали.
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Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье

Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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В США изобрели непотопляемую металлическую конструкцию

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