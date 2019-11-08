Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы. Об этом он рассказал в пятницу, 8 ноября, в ходе пресс-конференции, пишет «Интерфакс».
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с чего всё началось

Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путина судебным органам

Президент РФ Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, вопрос теоретической возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости05:09

Подробнее о событии

Кремль отказался ответить на вопрос о возможности оштрафовать Путина

РБК07:30

Песков напомнил об иммунитете президента, отвечая на вопрос о штрафе для главы государства

ТАСС05:20

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

Московский Комсомолец05:43

Песков ответил на вопрос о штрафе для главы государства

РЕН ТВ05:30

Песков рассказал об иммунитете Путина к штрафам

Телеканал 360°05:45

В Кремле оценили возможность штрафа для президента России

Известия05:18

Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путина судебным органам

РИА Новости05:09
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Общество

Губернатор Югры попросила чиновников не критиковать власть в соцсетях

Чиновникам в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре официально рекомендовали воздерживаться и за пределами рабочего места от поступков и высказываний, способных вызвать сомнение в их порядочности, а также причинить вред репутации и авторитету государственных органов.
РБК 07:08
Общество

В Сочи появится инновационно-научный центр «Сириус»

Образовательный центр "Сириус" был открыт в начале сентября 2015 года в Сочи.
Вести.Ru 07:16
Политика

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Происшествия

Сторонников ИГ, готовивших теракт, приговорили к срокам от 9 до 15 лет

Военный суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет лишения свободы участников созданной в Ярославской области ячейки ИГ (международная террористическая организация, запрещена в РФ).
ТАСС 07:17
Общество

Не узнать: в Сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок «Вечных»

В интернете появились первые фотографии актрисы Анджелины Джоли в новом супергеройском фильме от студии Marvel — «Вечные».
Телепрограмма 06:50
Футбол

Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Спорт-Экспресс 06:05
Экономика

83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Политика

«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы

REGNUM 04:04
Футбол

Гвардиола не исключил, что в будущем поработает в Италии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что в будущем готов попробовать свои силы в Италии.
Sport.ru 06:58
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Транспорт

Более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым продали в первые часы

«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда c материковой России на Крымский полуостров и обратно», — говорится в сообщении.
Известия 06:51
Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 04:26
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ 05 ноября в 19:17
Политика

Иностранный беспилотник сбили в Иране

В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Общество

Минкомсвязи не поддержало идею о блокировке пользователей мессенджеров

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) считают законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты технически нереализуемым и не поддерживают его.
РБК 08:01
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Происшествия

В Челябинске пьяная компания избила депутата райсовета

REGNUM 06:29
Политика

В Кремле объяснили данные о сокращении населения России

Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Происшествия

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Авто

В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class

Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor 03:57
Политика

МИД КНР: США втягивают Китай в свои переговоры с РФ, отвлекая внимание

Ранее Фу Цун подтвердил готовность КНР сократить ядерные вооружения в разумных пределах, но отметил, что к переговорам РФ и США по контролю над вооружениями страна присоединяться не намерена.
Российская газета 03:46
Шоу-бизнес

Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
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