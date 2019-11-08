Политика
Lenta.ruПесков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы. Об этом он рассказал в пятницу, 8 ноября, в ходе пресс-конференции, пишет «Интерфакс».
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, вопрос теоретической возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.РИА Новости05:09
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Общество
Губернатор Югры попросила чиновников не критиковать власть в соцсетях
Чиновникам в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре официально рекомендовали воздерживаться и за пределами рабочего места от поступков и высказываний, способных вызвать сомнение в их порядочности, а также причинить вред репутации и авторитету государственных органов.
РБК 07:08
Общество
В Сочи появится инновационно-научный центр «Сириус»
Образовательный центр "Сириус" был открыт в начале сентября 2015 года в Сочи.
Вести.Ru 07:16
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Происшествия
Сторонников ИГ, готовивших теракт, приговорили к срокам от 9 до 15 лет
Военный суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет лишения свободы участников созданной в Ярославской области ячейки ИГ (международная террористическая организация, запрещена в РФ).
ТАСС 07:17
Общество
Не узнать: в Сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок «Вечных»
В интернете появились первые фотографии актрисы Анджелины Джоли в новом супергеройском фильме от студии Marvel — «Вечные».
Телепрограмма 06:50
Футбол
Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Спорт-Экспресс 06:05
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Футбол
Гвардиола не исключил, что в будущем поработает в Италии
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что в будущем готов попробовать свои силы в Италии.
Sport.ru 06:58
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Транспорт
Более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым продали в первые часы
«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда c материковой России на Крымский полуостров и обратно», — говорится в сообщении.
Известия 06:51
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ 05 ноября в 19:17
Политика
Иностранный беспилотник сбили в Иране
В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Общество
Минкомсвязи не поддержало идею о блокировке пользователей мессенджеров
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) считают законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты технически нереализуемым и не поддерживают его.
РБК 08:01
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Политика
В Кремле объяснили данные о сокращении населения России
Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Авто
В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class
Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor 03:57
Политика
МИД КНР: США втягивают Китай в свои переговоры с РФ, отвлекая внимание
Ранее Фу Цун подтвердил готовность КНР сократить ядерные вооружения в разумных пределах, но отметил, что к переговорам РФ и США по контролю над вооружениями страна присоединяться не намерена.
Российская газета 03:46
Шоу-бизнес
Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46