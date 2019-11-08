Политика
Piter.tvПесков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России
Пресс-секретарю задали вопрос о возможности оштрафовать Владимира Путине после того, как Верховный суд Нью-Йорка оштрафовал президента США Дональда Трампа. Он должен заплатить два миллиона долларов за использование благотворительного фонда для обслуживания деловых и политических интересов.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, вопрос теоретической возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.РИА Новости05:09
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Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Живая Кубань 02:47
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Религия
В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 10:34
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Футбол
Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
Аргументы и Факты 09:21
Авто
АвтоВАЗ модернизировал конвейер по сборке Lada Granta
Picsnews.net вчера в 09:53
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Футбол
Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
РБК 05:29
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Экономика
Статус особой экономической зоны присвоили Кашире
Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа присвоили подмосковной Кашире в соответствии с постановлением правительства России.
Подмосковье Сегодня 09:53
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Общество
Производители молока попросили правительство решить проблему с навозом
"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом.
Life.ru вчера в 19:31
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 07:44
Космос
«Вояджер-2» прислал новые данные из межзвездного пространства
Южный Федеральный 05 ноября в 10:08
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 11:05
Общество
Малышева рассказала о правилах здорового образа жизни
Врач, ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева в беседе с ФАН рассказала о правилах здорового образа жизни.
RT на русском 12:41
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости 08:41
Общество
Миллиардер Андрей Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo
Основатель Badoo — российский миллиардер Андрей Андреев продаст Blackstone свою долю и уйдет с поста генерального директора MagicLab.
Forbes 11:08
Происшествия
В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании
Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО.
ТАСС 12:06
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Игры
Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5
Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
The GEEK 13:13