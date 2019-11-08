с чего всё началось

Пресс-секретарю задали вопрос о возможности оштрафовать Владимира Путине после того, как Верховный суд Нью-Йорка оштрафовал президента США Дональда Трампа. Он должен заплатить два миллиона долларов за использование благотворительного фонда для обслуживания деловых и политических интересов.

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Религия В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.

Политика Трамп может посетить Парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.

Транспорт В России началась продажа билетов на поезда в Крым С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).

Политика ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Футбол Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.

Экономика Статус особой экономической зоны присвоили Кашире Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа присвоили подмосковной Кашире в соответствии с постановлением правительства России.

Единоборства Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.

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Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

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Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.