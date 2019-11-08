Политика

Piter.tvPiter.tvПесков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России

Пресс-секретарю задали вопрос о возможности оштрафовать Владимира Путине после того, как Верховный суд Нью-Йорка оштрафовал президента США Дональда Трампа. Он должен заплатить два миллиона долларов за использование благотворительного фонда для обслуживания деловых и политических интересов.
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с чего всё началось

Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путина судебным органам

Президент РФ Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, вопрос теоретической возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости05:09

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Кремль отказался ответить на вопрос о возможности оштрафовать Путина

РБК07:30

Песков рассказал об иммунитете Путина к штрафам

Телеканал 360°05:45

Песков ответил на вопрос о штрафе для главы государства

РЕН ТВ05:30

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

Московский Комсомолец05:43

Песков напомнил об иммунитете президента, отвечая на вопрос о штрафе для главы государства

ТАСС05:20

В Кремле оценили возможность штрафа для президента России

Известия05:18

Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путина судебным органам

РИА Новости05:09
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Булыкин: я попросил Роналду о фото, хоть с ним и было три охранника

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Газета.Ru 12:36
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В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
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Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха

Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
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Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
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В России началась продажа билетов на поезда в Крым

С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
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Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе

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АвтоВАЗ модернизировал конвейер по сборке Lada Granta

Picsnews.net вчера в 09:53
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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
РБК 05:29
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru 06 ноября в 02:50
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В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы

РБК 08:31
Экономика

Статус особой экономической зоны присвоили Кашире

Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа присвоили подмосковной Кашире в соответствии с постановлением правительства России.
Подмосковье Сегодня 09:53
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском 11:28
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Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Общество

Производители молока попросили правительство решить проблему с навозом

"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом.
Life.ru вчера в 19:31
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 07:44
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«Вояджер-2» прислал новые данные из межзвездного пространства

Южный Федеральный 05 ноября в 10:08
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Общество

В Грузии начались протесты против фильма о геях

В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Экономика

Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 11:05
Общество

Малышева рассказала о правилах здорового образа жизни

Врач, ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева в беседе с ФАН рассказала о правилах здорового образа жизни.
RT на русском 12:41
Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
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Общество

Миллиардер Андрей Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo

Основатель Badoo — российский миллиардер Андрей Андреев продаст Blackstone свою долю и уйдет с поста генерального директора MagicLab.
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Происшествия

В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании

Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО.
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Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Игры

Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5

Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
The GEEK 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
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