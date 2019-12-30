Политика

RT на русскомRT на русскомПесков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии в списке
, опубликованном на сайте Кремля, не оказалось.
РБК06:11

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Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с Новым годом

Газета.Ru09:41

В Кремле прокомментировали отсутствие поздравления Путина лидерам Украины и Грузии

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Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского

RT на русском05:11

Кремль не объяснил, почему Путин не поздравил президентов Грузии и Украины с Новым годом

Коммерсантъ04:57

В Кремле не исключили, что Путин может поздравить Зеленского с Новым годом

Интерфакс04:50

Релиз Кремля о поздравлениях Путина иностранным лидерам может быть дополнен

ТАСС04:40

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

РБК06:11
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Политика

В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов

Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
КП - Донецк 08:55
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Утилизационный сбор на автомобили могут повысить через год

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Премьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина»

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Взгляд.ру вчера в 14:31
Происшествия

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Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
Политика

«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

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Политика

Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ вчера в 11:12
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Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов

Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов Регина Тодоренко подвела итоги года.
Экспресс газета 03:25
Культура

Премьера балета «Красная шапочка» пройдет в «Зарядье»

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Общество

Роскачество рассказало, как выбирать рыбные консервы

Вести Подмосковья 01:37
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал в первом раунде Куинтона Джексона

Встреча прошла в рамках турнира Bellator 237 в японском Сайтаме. Бой завершился нокаутом в первом раунде.
Труд вчера в 02:32
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Вести.Ru 01:59
Происшествия

В центре Берлина произошла стрельба

РБК 09:30
Общество

Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Вечерняя Москва 07:02
Экономика

В России посчитали число бедных

По мнению аналитиков, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер — он достигает максимальных значений в первом квартале и минимальных — в четвертом, в том числе из-за выплат премий в конце года.
Lenta.ru 08:54
Армия и оружие

В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
Lenta.ru 08:42
Происшествия

В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
РИА Новости 09:58
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Происшествия

В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.
Интерфакс 03:59
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Piter.tv 03:58
Происшествия

Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
RT на русском 08:12
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Здоровье

Об опасности употребления семян льна для здоровья предупредило EFSA

Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Ugpressa.ru вчера в 02:09
Шоу-бизнес

Отец Греты Тунберг стал веганом ради спасения своей дочери

Москва 24 09:39
Кино

Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы

Бывший президент США Барак Обама назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Он опубликовал список в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:42
Футбол

Роналду вновь признан лучшим футболистом года

Лучшим футбольным игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards признан Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщили организаторы премии.
Пятый канал вчера в 15:36
Игры

Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4

Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
CyberSport.ru 28 декабря в 09:47
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Происшествия

В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

Российская газета 03:31
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