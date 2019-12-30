с чего всё началось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского

Политика Премьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина» Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Политика Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2» Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.

Происшествия Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Экономика В России посчитали число бедных По мнению аналитиков, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер — он достигает максимальных значений в первом квартале и минимальных — в четвертом, в том числе из-за выплат премий в конце года.

Происшествия В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.

Происшествия Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах «В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.

Кино Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы Бывший президент США Барак Обама назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Он опубликовал список в своем Twitter-аккаунте.

Футбол Роналду вновь признан лучшим футболистом года Лучшим футбольным игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards признан Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщили организаторы премии.

Игры Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4 Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.