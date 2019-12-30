Политика
RT на русскомПесков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.
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Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Политика
В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов
Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
Политика
Премьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина»
Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Политика
Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов Регина Тодоренко подвела итоги года.
Культура
Премьера балета «Красная шапочка» пройдет в «Зарядье»
Общество
Роскачество рассказало, как выбирать рыбные консервы
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал в первом раунде Куинтона Джексона
Встреча прошла в рамках турнира Bellator 237 в японском Сайтаме. Бой завершился нокаутом в первом раунде.
Происшествия
Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Экономика
В России посчитали число бедных
По мнению аналитиков, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер — он достигает максимальных значений в первом квартале и минимальных — в четвертом, в том числе из-за выплат премий в конце года.
Армия и оружие
В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
Происшествия
В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу
Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Здоровье
Об опасности употребления семян льна для здоровья предупредило EFSA
Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Кино
Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы
Бывший президент США Барак Обама назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Он опубликовал список в своем Twitter-аккаунте.
Футбол
Роналду вновь признан лучшим футболистом года
Лучшим футбольным игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards признан Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщили организаторы премии.
Игры
Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4
Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Происшествия