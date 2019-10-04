Политика

Москва 24Москва 24Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии

Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии Российские авиакомпании пытаются напомнить правительству об обещании компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Грузией в конце июня.
Коммерсантъвчера в 19:53

Подробнее о событии

Тбилиси хочет «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией

Life.ru13:26

Глава МИД Грузии заявил, что будет приветствовать возобновление полетов из России

ТАСС12:21

Песков: диалог о компенсации убытков от запрета на полеты в Грузию идет

РИА Новости05:40

В Кремле рассказали, когда ждать возобновления авиасообщения с Грузией

Sputnik Грузия06:59

Песков назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией

РБК06:11

В Кремле допустили восстановление авиасообщения между Россией и Грузией

Lenta.ru05:52

МИД Грузии выступает за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Коммерсантъ11:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:38, Вашингтон
Экономика

В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены

В сентябре существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3% (в сентябре 2018 года - удешевление на 6,8%).
Интерфакс 09:37
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Кино

В российский прокат вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом

NewInform 02:55
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Политика

Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США

Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru 12:50
Политика

Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос

В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.
BFM.ru 12:01
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Происшествия

Один человек погиб при падении строительной люльки в Москве

ТАСС 11:58
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Игры

Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК

Актуальные Новости 01 октября в 20:09
Гаджеты

Почти даром. Xiaomi Mi Mix Alpha продают за $140 000

В конце прошлого месяца китайский производственный гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который стал во многом уникальным устройством.
iXBT.com 03:42
Экономика

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Политика

Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру

Известия 12:40
Происшествия

Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей

Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.
Дождь 10:38
Игры

Трейлер к запуску кооперативного боевика Ghost Recon Breakpoint

3DNews 02 октября в 06:05
Политика

Депутаты Госдумы переедут в Дом союзов

Депутаты Госдумы переедут в Дом союзов. Такое распоряжение подписал Владимир Путин.
Авторадио вчера в 11:46
Футбол

Вратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте

RT на русском 12:26
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv 13:31
Хоккей

«Салават Юлаев» прервал четырехматчевую победную серию «Северстали»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли «Северсталь» из Череповца.
ProstoProSport 12:25
Армия и оружие

Космические войска РФ в 2019 году проконтролировали сход с орбиты свыше 200 объектов

Российская система контроля космического пространства (СККП) в 2019 году проследила за падением более 200 космических объектов.
ТАСС 12:31
Политика

Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Происшествия

Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности

Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Вести.Ru 13:03
Политика

Зеленский и Лукашенко подняли бокалы и рассмешили зал

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко насмешили публику своими действиями во время проходящего в Житомире II Форума регионов двух стран.
Lenta.ru 12:29
Политика

Киев согласует с Россией закон об особом статусе Донбасса

Глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что все законодательные акты, касающиеся особого статуса Донбасса, будут не только приняты украинским парламентом, но и согласованы с Россией.
Московский Комсомолец 04:28
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Армия и оружие

Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры

Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.
Комсомольская правда вчера в 19:56
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
Главное