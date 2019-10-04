Политика

Москва 24Москва 24Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
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Песков назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией

РБК06:11

МИД Грузии выступает за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Коммерсантъ11:47

Глава МИД Грузии заявил, что будет приветствовать возобновление полетов из России

ТАСС12:21

В Кремле рассказали, когда ждать возобновления авиасообщения с Грузией

Sputnik Грузия06:59

Тбилиси хочет «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией

Life.ru13:26

В Кремле допустили восстановление авиасообщения между Россией и Грузией

Lenta.ru05:52

Песков рассказал, когда ждать возобновления авиасообщения с Грузией

РИА Новости05:16
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Происшествия

Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности

Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Вести.Ru 13:03
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Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
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Продажи новых легковых автомобилей в России сократились

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Автоновости дня 09:34
Происшествия

Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор

Lenta.ru 12:31
Политика

Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей

Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
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В российский PS Store вернули страницу Call of Duty: Modern Warfare

Страница находится в списке готовящихся к релизу игр 12 сентября Modern Warfare удалили из PS Store, вскоре после чего техподдержка Sony сообщила об отмене релиза в России по запросу издателя — Activision, — однако компания опровергла это, сославшись на решение российского офиса PlayStation.
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На берегу Байкала найдены останки ископаемой тропической птицы

Московский Комсомолец 10:36
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В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

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Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Футбол

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Авто

Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии

Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.
SpeedMe 03:16
Происшествия

Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.
Ведомости 14:19
Происшествия

Число погибших при протестах в Ираке превысило 30

Коммерсантъ вчера в 23:45
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Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

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Политика

Путин пошутил о пишущих только о негативных событиях журналистах

Президент России Владимир Путин во время заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» пошутил про тех журналистов, которые любят писать только про негативные события.
РБК 14:34
Политика

Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.
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Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
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Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 02 октября в 12:49
Экономика

Названы самые прогрессивные регионы России

В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
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Русскоязычные школы на Украине с 2020 года перейдут на украинский язык

Во всех русскоязычных школах на Украине будут обучать на государственном – украинском языке, заявила министр образования и науки страны Анна Новосад.
РЕН ТВ вчера в 17:09
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Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер

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Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
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Происшествия

В Москве один человек погиб при падении строительной люльки с дома

РИА Новости 11:58
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Hyundai Creta получила инновационный комплекс Hyundai Auto Link

Hyundai Creta оснастили инновационным комплексом Hyundai Auto Link, который расширяет возможности автовладельцев.
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Происшествия

На трассе «Таврида» в Крыму в ДТП погибли два человека

При столкновении легкового автомобиля Chevrolet Aveo, грузовика Renault Magnum и ГАЗели на трассе "Таврида" в Крыму погибли два человека.
Аргументы недели 11:29
Происшествия

Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы

РИА Новости 13:42
Происшествия

В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке

РИА Новости вчера в 19:55
Общество

Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет

Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru 14:20
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В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

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Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
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