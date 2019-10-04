Политика
Москва 24Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией
Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
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Происшествия
Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности
Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Вести.Ru 13:03
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня 09:34
Происшествия
Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор
Lenta.ru 12:31
Политика
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Взгляд.ру 14:29
Игры
В российский PS Store вернули страницу Call of Duty: Modern Warfare
Страница находится в списке готовящихся к релизу игр 12 сентября Modern Warfare удалили из PS Store, вскоре после чего техподдержка Sony сообщила об отмене релиза в России по запросу издателя — Activision, — однако компания опровергла это, сославшись на решение российского офиса PlayStation.
Игромания.ру 13:38
Наука
На берегу Байкала найдены останки ископаемой тропической птицы
Московский Комсомолец 10:36
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Авто
Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии
Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.
SpeedMe 03:16
Происшествия
Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.
Ведомости 14:19
Происшествия
Число погибших при протестах в Ираке превысило 30
Коммерсантъ вчера в 23:45
Политика
Путин пошутил о пишущих только о негативных событиях журналистах
Президент России Владимир Путин во время заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» пошутил про тех журналистов, которые любят писать только про негативные события.
РБК 14:34
Политика
Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.
Московский Комсомолец 05:46
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 02 октября в 12:49
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Политика
Русскоязычные школы на Украине с 2020 года перейдут на украинский язык
Во всех русскоязычных школах на Украине будут обучать на государственном – украинском языке, заявила министр образования и науки страны Анна Новосад.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Вечерний курьер 08:05
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Авто
Hyundai Creta получила инновационный комплекс Hyundai Auto Link
Hyundai Creta оснастили инновационным комплексом Hyundai Auto Link, который расширяет возможности автовладельцев.
SpeedMe вчера в 08:57
Происшествия
На трассе «Таврида» в Крыму в ДТП погибли два человека
При столкновении легкового автомобиля Chevrolet Aveo, грузовика Renault Magnum и ГАЗели на трассе "Таврида" в Крыму погибли два человека.
Аргументы недели 11:29
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет
Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru 14:20
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25