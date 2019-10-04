Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии Российские авиакомпании пытаются напомнить правительству об обещании компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Грузией в конце июня.

с чего всё началось

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.

Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией

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