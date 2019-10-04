Политика
Москва 24Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией
Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
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с чего всё началось
Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии Российские авиакомпании пытаются напомнить правительству об обещании компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Грузией в конце июня.Коммерсантъвчера в 19:53
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Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 02 октября в 08:59
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Общество
Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет
Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru 14:20
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила Австралии
Казанские ведомости 03:48
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Экономика
Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов
Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, а затем перешла на работу в СФ, где представляет Северную столицу.
Известия 07:37
Футбол
Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Чемпионат 30 сентября в 20:01
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
Российская газета 12:47
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Армия и оружие
В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»
В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".
Газета.Ru вчера в 04:29
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Кино
Фильм про Джокера вышел в российский прокат
Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва вчера в 09:44
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Политика
Стало известно, на что готов «Газпром» в транзите газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить с Киевом контракт по поставке газа, если страны не подпишут новый договор.
Национальная служба новостей вчера в 10:40
Космос
Российская система защитила МКС от столкновения с космическим мусором
За текущий год российская Система контроля космического пространства (СККП) выдала 19 предупреждений об опасных сближениях отечественных спутников с объектами в космосе.
Профиль 16:29
Политика
Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.
Московский Комсомолец 05:46
Шоу-бизнес
Нюша публично попросила Егора Крида больше не вспоминать об их романе
Отношения Нюши и Егора Крида завершились несколько лет назад, но периодически тема их романа все равно поднимается в социальных сетях.
Woman.ru 11:48
Политика
Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США
Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru 12:50
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Политика
В Иране задержали российскую журналистку
РИА Новости 05:33
Космос
Две женщины впервые выйдут в открытый космос
Кристина Кук и Джессика Мейр станут первой парой женщин, которые выйдут в открытый космос, сообщила на брифинге заместитель руководителя группы астронавтов Кэтрин Макартур, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 15:36
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Единоборства
Менеджер: Деревянченко получит за бой с Головкиным больше, чем за бой с Канело
Allboxing.ru вчера в 02:25