Политика

Москва 24Москва 24Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
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с чего всё началось

Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии

Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии Российские авиакомпании пытаются напомнить правительству об обещании компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Грузией в конце июня.
Коммерсантъвчера в 19:53

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Московский Комсомолец05:22

Песков: диалог о компенсации убытков от запрета на полеты в Грузию идет

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
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Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет

Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
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Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, а затем перешла на работу в СФ, где представляет Северную столицу.
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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
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Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
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Фильм про Джокера вышел в российский прокат

Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
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В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
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За текущий год российская Система контроля космического пространства (СККП) выдала 19 предупреждений об опасных сближениях отечественных спутников с объектами в космосе.
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Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США

Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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В четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
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В Иране задержали российскую журналистку

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Путин отметит 67-й день рождения на природе

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Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Менеджер: Деревянченко получит за бой с Головкиным больше, чем за бой с Канело

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