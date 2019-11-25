Политика
Комсомольская правдаВ Кремле прокомментировали скорую встречу Путина и Зеленского в Париже
Отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже пока не планируется. На настоящий момент мероприятие находится на стадии подготовки, и нет даже примерных наметок по программе.
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Происшествия
Назван размер ущерба по делу замглавы Росалкогольрегулирования
Ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной оценивается в 58 млн рублей.
Политика
Медведев принял в Москве премьера Финляндии
В ходе визита в Москву господин Ринне обсудил с коллегой также отношения между Россией и Евросоюзом: Финляндия не только член ЕС, но и в этом полугодии — страна-председатель Евросоюза.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Общество
Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов
Пять российских вузов в Узбекистане обвинили в приеме документов от абитуриентов и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год в нарушение законодательства республики.
Общество
Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»
Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
Политика
Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата
Globallookpress Глава МИД России Сергей Лавров вспомнил о случае с советским дипломатом Олегом Трояновским, чья фраза стала мемом в Организации Объединенных Наций (ООН).
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Футбол
Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»
Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу после заявления о базе в Крыму
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Здоровье
Врачи выяснили, что чувствует человек в коме
Одним из примеров, который подтвердил их исследования, стал рассказ школьной учительницы Кейт Бейнбридж, которая впала в кому из-за воспаления мозга.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Культура
Умер заслуженный актер России Виктор Семенов
Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Космос
«Роскосмос» подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13» к МКС
Запуск космического грузовика "Прогресс МС-13" к МКС перенесен на 6 декабря, изменение графика связано с неисправным бортовым кабелем, сообщили в понедельник в Роскосмосе.
Шоу-бизнес
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Религия
Епифаний допустил празднование Рождества на Украине 25 декабря
Глава созданной в прошлом году Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний полагает, что украинцы могут отмечать Рождество по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Изучив объявления о перепродаже подержанных автомобилей, эксперты «Авто.ру» назвали автомобили, у которых чаще всего прежние владельцы искусственно меняют показания одометра в строну понижения.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Гаджеты
Флагман Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти
Культура