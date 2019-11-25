Отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже пока не планируется. На настоящий момент мероприятие находится на стадии подготовки, и нет даже примерных наметок по программе.

В Кремле прокомментировали скорую встречу Путина и Зеленского в Париже

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