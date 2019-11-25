Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Газета.Ru10:14

В Кремле рассказали про подготовку саммита «нормандской четверки»

Российская газета06:26

Песков оценил возможность отдельной встречи Путина с Зеленским

RT на русском05:56

Песков: отдельная встреча Путина и Зеленского в Париже пока не планируется

Коммерсантъ06:12

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

РИА Новости05:59

Песков: программа саммита в «нормандском формате» находится в стадии подготовки

ТАСС06:14

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Париже

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Для мегатрассы из Москвы в Казань отобрали подрядчиков

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