Политика

RT на русскомRT на русскомПесков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии

Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к любым перегибам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии главы государства.
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Песков рассказал об отошении Путина к гомофобии

Национальная служба новостей07:02

Кремль раскрыл, как Путин относится к гомофобии

URA.Ru06:22

В Кремле считают перегибами гомофобские заявления

ТАСС06:30

Кремль назвал перегибом сравнение радуги со свастикой

РБК06:28

Песков ответил на вопрос, как Путин относится к гомофобии

Газета.Ru06:23

Песков рассказал об отношении Путина к проявлению гомофобии

Известия06:36

Песков рассказал об отношении Путина к проявлениям гомофобии

РИА Новости06:18
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Политика

Порошенко признался в организации диверсии на севере Крыма

Экс-президент соседней страны Пётр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма была организована военной разведкой Украины.
Вести Крым вчера в 07:02
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Общество

Президент Сербии публично отменил комендантский час на фоне протестов

Решение об отказе от введения комендантского часа на выходные дни из-за тревожной эпидемиологической ситуации по коронавирусу на фоне массовых протестов и бунтов озвучил президент Сербии Александр Вучич, 9 июля сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
ИА Красная Весна 03:56
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Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Lenta.ru 07:33
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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Кино

В «Войне бесконечности» могли показать объединение разумов Беннера и Халка

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«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором

Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Авто

В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия 05:49
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Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Автоспорт

Квят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»

На трассе "Ред Булл Ринг" состоялись первые заезды в рамках "Гран-при Штирии".
Pravda.Ru 06:59
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Политика

В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед выборами

В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед единым днем голосования.
Российская газета 06:08
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Футбол

Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 10 июля 2020, 14:33 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы сезона 2019/20 состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
REGNUM 07:33
Экономика

В России предложили деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Армия и оружие

Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу одержал в гостях победу над «Астон Виллой» со счетом 3:0.Это четвертая подряд победа команды.
Inc-news.ru 00:48
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Общество

Михаил Мишустин посетил завод в ОЭЗ «Алабуга»

Сегодня в рамках двухдневного визита в Татарстан Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил предприятие «Алабуга-Волокно», расположенное на территории особой экономической зоны «Алабуга».
Вести Татарстан 06:10
Экономика

Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla

Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК 04:32
Авто

Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России

В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
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Происшествия

В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников

Российская газета 03:14
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Общество

На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди

Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 05:55
Политика

Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3

Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предрешена из-за неконструктивной позиции США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российская газета 05:30
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Шоу-бизнес

В сети показали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко

Popcornnews.ru 04:00
Происшествия

Хинштейн заявил, что Фургал находился на учете МВД РФ с 1990-х годов

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учете МВД России еще с 1990-х годов, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
Политическая Экспертиза вчера в 04:09
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
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Экономика

ФАС зафиксировала почти двойной рост цен на яблоки в Петербурге

ТАСС 06:27
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Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж

В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
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Туристы жалуются на слишком высокие цены в Турции

Бодрум: отдыхающие недовольны, что на курортах произошел слишком резкий скачок цен, пишет портал tonkosti.ru.
Интермонитор.ру 08 июля в 13:27
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Как работают Яндекс.Новости?
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