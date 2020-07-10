Политика
RT на русскомПесков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии
Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к любым перегибам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии главы государства.
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Политика
Порошенко признался в организации диверсии на севере Крыма
Экс-президент соседней страны Пётр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма была организована военной разведкой Украины.
Вести Крым вчера в 07:02
Общество
Президент Сербии публично отменил комендантский час на фоне протестов
Решение об отказе от введения комендантского часа на выходные дни из-за тревожной эпидемиологической ситуации по коронавирусу на фоне массовых протестов и бунтов озвучил президент Сербии Александр Вучич, 9 июля сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
ИА Красная Весна 03:56
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Авто
В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada
В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия 05:49
Автоспорт
Квят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»
На трассе "Ред Булл Ринг" состоялись первые заезды в рамках "Гран-при Штирии".
Pravda.Ru 06:59
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Политика
В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед выборами
В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед единым днем голосования.
Российская газета 06:08
Футбол
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 10 июля 2020, 14:33 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы сезона 2019/20 состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
REGNUM 07:33
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу одержал в гостях победу над «Астон Виллой» со счетом 3:0.Это четвертая подряд победа команды.
Inc-news.ru 00:48
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
Михаил Мишустин посетил завод в ОЭЗ «Алабуга»
Сегодня в рамках двухдневного визита в Татарстан Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил предприятие «Алабуга-Волокно», расположенное на территории особой экономической зоны «Алабуга».
Вести Татарстан 06:10
Экономика
Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla
Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК 04:32
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 01:37
Происшествия
В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников
Российская газета 03:14
Общество
На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди
Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 05:55
Политика
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предрешена из-за неконструктивной позиции США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российская газета 05:30
Шоу-бизнес
В сети показали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Popcornnews.ru 04:00
Происшествия
Хинштейн заявил, что Фургал находился на учете МВД РФ с 1990-х годов
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учете МВД России еще с 1990-х годов, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
Политическая Экспертиза вчера в 04:09
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
Путешествия
Туристы жалуются на слишком высокие цены в Турции
Бодрум: отдыхающие недовольны, что на курортах произошел слишком резкий скачок цен, пишет портал tonkosti.ru.
Интермонитор.ру 08 июля в 13:27