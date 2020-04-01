Слава богу, такие технические и технологические возможности есть … Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите "двадцатки". Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента.

Президент РФ Владимир Путин, естественно, изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас все держат социальную дистанцию, все это делают", - сказал Песков журналистам.

Путин перестал здороваться за руку из-за ситуации с коронавирусом

Общество Заболевших найдут по приложению Приложение «Социальный мониторинг» появилось в магазине приложений для смартфонов Google Play 25 марта.

Энергетика Новак обсудил ситуацию на рынке нефти с главой Минэнерго США Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Дэнни Бруйетт обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

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