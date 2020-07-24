Политика
Вести.RuПесков ответил на вопросы о санкциях, СП-2 и Кадырове
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции против "Северного потока – 2" неприемлемыми и противоречащими законодательству. Он напомнил, что речь идет о международном проекте, в реализации которого принимает участие "немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний".
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с чего всё началось
Кремль обеспокоен санкциями против "Северного потока — 2", они неприемлемы и противоречат законодательству, ситуация будет проанализирована для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости05:22
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Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Федеральный закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства вступил в силу.
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