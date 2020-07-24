Политика

Вести.RuВести.RuПесков ответил на вопросы о санкциях, СП-2 и Кадырове

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции против "Северного потока – 2" неприемлемыми и противоречащими законодательству. Он напомнил, что речь идет о международном проекте, в реализации которого принимает участие "немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний".
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с чего всё началось

Песков назвал санкции США против «Северного потока — 2» неприемлемыми

Кремль обеспокоен санкциями против "Северного потока — 2", они неприемлемы и противоречат законодательству, ситуация будет проанализирована для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:22

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Кремль подготовит стратегию на случай санкций против «Северного потока-2»

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Песков: Россия совместно с партнерами по проекту считает неприемлемыми санкции США в отношении «Северного потока 2»

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Кремль: санкции США против «Северного потока - 2» беспокоят партнеров

Московский Комсомолец05:36

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Газета.Ru05:30

Песков: Россия и ее партнеры считают санкции против «Северного потока - 2» неприемлемыми

ТАСС05:20

Песков ответил на вопросы о санкциях, СП-2 и Кадырове

Вести.Ru06:15

Россия постоянно контактирует с участниками проекта «Северный поток — 2»

РИА Новости06:06
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В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

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Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

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В Волгоградской области продлены ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19

На неопределенный срок продлевается запрет и на работу предприятий общепита.
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Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая

Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.
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В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости 06:07
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Общество

Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru вчера в 12:43
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Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
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Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

Газета.Ru 05:51
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Политика

В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
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Происшествия

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%

Банк России объявил о третьем с начала пандемии снижении ставки. ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,25%.
Коммерсантъ 06:32
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AMD представила APU Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro

AMD сегодня представила сразу две линейки гибридных процессоров для настольных компьютеров. Этом модели Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro.
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Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Харламовым

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов является инициатором развода с Асмус.
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В Петербурге уволили главу комитета по образованию

Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 12:11 — REGNUM В Петербурге комитет по образованию лишился председателя.
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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа

Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

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«Барселона» хочет продать 12 игроков

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Грузовой корабль «Прогресс МС-15», запущенный ранее к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», установил новый рекорд скорости полета.
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Закон об упрощенном получении гражданства России вступил в силу

Федеральный закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства вступил в силу.
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Гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым не признали потерпевшей

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Белорусский оппозиционер Цепкало уехал в Россию из-за угрозы ареста

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал в Россию и сейчас находится в Москве.
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Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд

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Армия и оружие

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

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