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Песков: о возможности подготовки встречи Путина и Зеленского не приходится говорить

На данный момент нет возможности проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру
22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.
Известия
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Известия
Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
РИА Новости

Подробнее о событии

Песков: о возможности подготовки встречи Путина и Зеленского не приходится говорить
РИА Новости06:51
Песков: встреча Путина с Зеленским пока что невозможна
Коммерсантъ07:19
Песков: о возможности встречи Путина с Зеленским на данный момент говорить не приходится
ТАСС07:16
Пресс-секретарь Песков: сейчас нет возможности для встречи Путина и Зеленского
Газета.Ru07:04
Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского
RT на русском07:21
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
URA.Ru06:51
Песков назвал преждевременным вопрос подготовки встречи президентов Путина и Зеленского
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