Также глава государства приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу провести военно-морской парад на всех базах и поручил ему обеспечить при проведении парада Победы самый строгий режим безопасности, свести риски к минимуму.

с чего всё началось

В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы

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