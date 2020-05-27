Политика
РИА НовостиВ Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
День проведения парады Победы с большой долей вероятности станет выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Также глава государства приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу провести военно-морской парад на всех базах и поручил ему обеспечить при проведении парада Победы самый строгий режим безопасности, свести риски к минимуму.Екатеринбург Онлайнвчера в 08:03
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Общество
В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины ночью в жилых домах
В Госдуму внесен законопроект о соблюдении прав жильцов многоквартирных домов в ночное время.
Daily Storm 06:45
Здоровье
Свердловские власти придумали, как отменить карантин
Свердловские власти придумали, как выполнить требования Роспотребнадзора для смягчения условий карантина.
URA.Ru вчера в 23:30
Авто
На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
Транспорт
«Аэроэкспресс» с 15 июня снизит стоимость билетов
С 15 июня будет введен единый тариф «Стандарт», цена билета составит 300 руб.
Коммерсантъ 05:38
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Экономика
Банк России аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»
Банк России приказом от 27 мая 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Морган Стэнли Банк" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 04:39
Армия и оружие
В Ливии назвали странными заявления из США о «российских самолётах»
Ранее Африканское командование Вооруженных сил США сделало заявление о том, что в Ливию переброшены российские боевые самолеты с лётчиками-наёмниками, которые будут «бомбить ливийцев» и выступят на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.
REGNUM вчера в 21:43
Политика
В Кремле оценили возможность отмены ограничений к параду Победы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к параду Победы, отметил, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.
RT на русском 07:32
Общество
В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей
В Московской области заболели 793 человека (817 накануне). В Санкт-Петербурге выявлены 387 новых случаев заражения (363 накануне).
РБК 04:07
Энергетика
Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.
РБК 05:00
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Экономика
Сбербанк снизил ставку рефинансирования ипотеки
Сбербанк уменьшил ставку рефинансирования ипотеки. Отныне перекредитоваться в банке можно под 8,5 процента годовых.
Lenta.ru 25 мая в 08:25
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Политика
Путин определил даты парада и «Бессмертного полка»
Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.
Орелград вчера в 08:06
Футбол
Еще один футболист «Рубина» заразился коронавирусом
Коммерсантъ Казань 05:01
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Армия и оружие
В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок
Московский Комсомолец Краснодар 02:14
Экономика
Цены на новостройки выросли в большинстве городов России в мае
В мае 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 2,3% — до 62,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого оценили динамику цен на новостройки в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек.
РБК 04:00
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Авто
На автомобильном рынке России появится новый бренд — Chery Exeed
Название бренда CheryExeed произошло от соединения слов «chery», что означает на китайском языке «особое благословение» и «exeed», являющееся производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить).
Тарантас Ньюс 25 мая в 08:18
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов
Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными.
АБН вчера в 02:15
Наука
Найдены сохранившиеся клетки мозга человека V века до нашей эры
Исследователи обнаружили сохранившиеся клетки мозга человека V века до нашей эры.
Evo-rus.com 05:24
Технологии
Российский компьютерный продукт пойдет в школу
Российский компьютерный продукт пойдет в школу На основе компьютеров «Эльбрус» планируют выпускать многоместные рабочие станции под брендом «Горыныч» стоимостью 290 тыс. руб. на первом этапе.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Авто
Nissan Skyline GT-R превратили в универсал и продают
За основу универсала взяли стандартный Nissan Skyline GT-R серии R33 и добавил ему часть крыши от Nissan Pulsar EXA.
Тарантас Ньюс вчера в 00:52
Происшествия
В Оренбуржье скончался седьмой пациент от коронавируса
Еще 20 продолжают находиться в тяжелом состоянии, 142 - в среднетяжелом. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
Оренбургское региональное телевидение 07:12
Общество
В Москве готовят эксперимент по цифровой замене основного документа
На территории Москвы с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года будет проводиться эксперимент «по созданию, активации и применению мобильного приложения "Мобильный идентификатор"» взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ (паспорта), при предоставлении «отдельных государственных, муниципальных и иных услуг», следует из проекта постановления правительства.
Коммерсантъ 25 мая в 16:20