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Песков переадресовал в «Газпром» вопрос о деталях торговли газом с ЕС

Наиболее точную информацию о расчетах за голубое топливо в рублях предоставит компания «Газпром», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика сегодня
С российской стороны вся информация по поставкам и расчетам за газ со странами и компаниями Евросоюза обнародуется компанией "Газпром".
ПРАЙМ
В частности, Еврокомиссия находит возможным вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли.
ПРАЙМ
Еврокомиссия ранее уведомила страны ЕС о способах оплаты российского газа, которые не противоречили бы санкциям.
Экономика сегодня

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Дмитрий Песков переадресовал «Газпрому» вопросы по оплате российского газа
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Песков переадресовал «Газпрому» вопрос о позиции ЕК по оплате газа России
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Дмитрий Песков прокомментировал условие Еврокомиссии по оплате российского газа в рублях
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Песков переадресовал в «Газпром» вопрос о деталях торговли газом с ЕС
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