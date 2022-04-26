Комментируя применение западных вооружений на российской территории, представитель ведомства отметил, что у Киева есть законное право наносить удар по военным целям ради нарушения логистики военных поставок.
Взрывы у здания министерства госбезопасности Приднестровье осуществили три неизвестных человека, приехавших в республику с Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительственных кругах Приднестровья.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.