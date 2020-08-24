Политика

ВедомостиВедомостиПесков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам

Вопрос о возможной слежке за основателем ФБК Алексеем Навальным лучше «переадресовать» специальным службам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам

Ведомости07:24

Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам

Газета.Ru06:00

Кремль не располагает информацией о возможной слежке спецслужб за Алексеем Навальным

Эхо Москвы08:02

Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о данных о слежке за Навальным

РБК06:35

Песков ответил на вопрос о слежке за Навальным

Lenta.ru06:10

Песков о слежке за Навальным: «Это прерогатива специальных служб»

News.ru07:10

Песков прокомментировал «слежку за Навальным»

Московский Комсомолец05:44
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Автоматически обработано 7385 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Финансы

Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай в беседе с РБК заявил, что российские банки к августу исчерпали валютные запасы.
Газета.Ru 15:01
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Футбол

ESPN: Тиаго Силва согласовал контракт с «Челси» на два года

По информации источника, стороны уже согласовали контракт, который будет рассчитан на два года.
Матч ТВ 09:34
Происшествия

Ярмыш обратилась к СК после сообщения клиники о состоянии Навального

Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш выразила надежду на то, что Следственный комитет заведет уголовное дело по факту отравления оппозиционера.
РБК 13:25
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Политика

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Известия вчера в 06:54
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Общество

В России предложили отправить в Германию биоматериалы Навального

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили оппозиционера Алексея Навального, предложили отправить в Германию образцы его биоматериалов.
Lenta.ru 12:08
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Происшествия

Под Воронежем завели дело о гибели пяти человек в выгребной яме

Российская газета 06:39
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Политика

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла в Словакии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности посла республики в Словакии Игоря Лещени, который поддержал акции протеста после выборов главы государства, передает агентство «БелТА».
Rambler News Service 11:29
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Путешествия

В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу

Россияне находят различные лазейки, чтобы выехать в страны Европы, с которыми у России сейчас нет прямого авиасообщения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:21
56
Общество

В фонде Cinema for Peace высказались по болезни Навального

Как сообщает агентство «Интерфакс», такую точку зрения изданию Bild высказал основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, который организовал транспортировку политика в Германию.
Городовой 02:53
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Игры

Вышел трейлер к релизу «Мстителей» Square Enix

В сети появился трейлер к релизу «Мстителей» от Square Enix, который состоится уже 4 сентября на PS4, Xbox One и PC.
Игромания.ру 12:16
Политика

Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев

Кстати, еще до голосования по кандидатуре Трампа делегаты-республиканцы успели поддержать Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США.
Российская газета 12:54
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Общество

Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол снова заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Ведомости 14:14
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Общество

Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова

Вести.Ru 09:00
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Армия и оружие

Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник, 24 августа.
Lenta.ru 14:37
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Космос

Американские учёные зафиксировали аномалию в магнитном поле над Землёй

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) зафиксировало аномалию в магнитном поле Земли.
Победа 31 09:20
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Авто

Porsche проводит внутреннее расследование манипуляций с двигателями

Немецкий автоконцерн Porsche с июня проводит внутреннее расследование, в центре которого – возможные манипуляции, направленные на недооценку вредных выбросов автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Про Кроссоверы 08:02
2
Политика

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru 11:22
1
Общество

Врач принявшей Навального омской больницы пожаловался на угрозы

Lenta.ru 07:39
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Общество

Россия восстановит космодром «Морской старт» за 35 млрд рублей

Национальная служба новостей 10:22
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Происшествия

Убийца девятилетней девочки из Саратова получил пожизненный срок

Суд Саратова отправил 35-летнего Михаила Туватина в колонию особого режима на пожизненный срок за убийство 9-летней девочки.
Газета.Ru 06:54
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Здоровье

Беглов отметил важность запуска портала «Здоровье петербуржца»

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о расширении функционала портала "Здоровье петербуржца" в связи с его запуском после открытого тестирования.
Народные новости 13:27
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Интернет

Легендарной Windows 95 исполнилось 25 лет

День 24 августа 1995 года ознаменовался официальной презентацией легендарной Windows 95, благодаря которой операционные системы с графической пользовательской оболочкой пошли в массы, а Microsoft обрела широкую известность.
3DNews 13:51
5
Спорт

Болт подтвердил информацию о том, что заразился коронавирусом

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт подтвердил информацию о том, что он заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:12
4
Политика

Встреча глав МИД «нормандской четверки» может пройти в сентябре

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата может состояться в сентябре.
Газета.Ru 06:21
3
Армия и оружие

Завершились беспилотные испытания танка Т-14 «Армата»

Перспективный отечественный основной танк Т-34 с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» завершил испытания в беспилотном режиме.
Актуальные Новости 08:33
25
Общество

Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года

Речь идет о поправках в законодательство, которыми в России вводится обязательный учет и маркировка домашних животных.
Известия вчера в 19:01
1K
Политика

Лукашенко прибыл в свою резиденцию в Минске с автоматом в руке

Как сообщает ТАСС, при этом президент был одет в бронежилет, а в руке у него был автомат Калашникова без магазина.
ForPost 02:55
5,9K
Общество

Юрист назвал законным появление сына Лукашенко с оружием

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета, юрист Олег Гулак прокомментировал появление младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая с оружием в руках.
News.ru 14:20
68
Общество

Все задержанные на протестах в Белоруссии россияне освобождены

В посольстве РФ в Белоруссии сообщили, что все россияне, ранее задержанные на акциях протеста в этой стране, к настоящему моменту освобождены.
Московский Комсомолец 12:55
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Авто

Представлен компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta

Под капотом кроссовера находится 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 лошадиных сил, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором и 5-ступенчатой «механикой» или «роботом».
Про Кроссоверы 08:43
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Как работают Яндекс.Новости?
Алексей Навальный впал в комуБольше новостей по теме
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