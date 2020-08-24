Политика
ВедомостиПесков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам
Вопрос о возможной слежке за основателем ФБК Алексеем Навальным лучше «переадресовать» специальным службам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Финансы
Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности
Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай в беседе с РБК заявил, что российские банки к августу исчерпали валютные запасы.
Газета.Ru 15:01
Футбол
ESPN: Тиаго Силва согласовал контракт с «Челси» на два года
По информации источника, стороны уже согласовали контракт, который будет рассчитан на два года.
Матч ТВ 09:34
Происшествия
Ярмыш обратилась к СК после сообщения клиники о состоянии Навального
Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш выразила надежду на то, что Следственный комитет заведет уголовное дело по факту отравления оппозиционера.
РБК 13:25
Политика
Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing
Известия вчера в 06:54
Общество
В России предложили отправить в Германию биоматериалы Навального
Врачи омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили оппозиционера Алексея Навального, предложили отправить в Германию образцы его биоматериалов.
Lenta.ru 12:08
Происшествия
Под Воронежем завели дело о гибели пяти человек в выгребной яме
Российская газета 06:39
Политика
Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла в Словакии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности посла республики в Словакии Игоря Лещени, который поддержал акции протеста после выборов главы государства, передает агентство «БелТА».
Rambler News Service 11:29
Путешествия
В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу
Россияне находят различные лазейки, чтобы выехать в страны Европы, с которыми у России сейчас нет прямого авиасообщения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:21
Общество
В фонде Cinema for Peace высказались по болезни Навального
Как сообщает агентство «Интерфакс», такую точку зрения изданию Bild высказал основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, который организовал транспортировку политика в Германию.
Городовой 02:53
Игры
Вышел трейлер к релизу «Мстителей» Square Enix
В сети появился трейлер к релизу «Мстителей» от Square Enix, который состоится уже 4 сентября на PS4, Xbox One и PC.
Игромания.ру 12:16
Политика
Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
Кстати, еще до голосования по кандидатуре Трампа делегаты-республиканцы успели поддержать Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США.
Российская газета 12:54
Общество
Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол снова заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Ведомости 14:14
Общество
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Вести.Ru 09:00
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии
Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник, 24 августа.
Lenta.ru 14:37
Космос
Американские учёные зафиксировали аномалию в магнитном поле над Землёй
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) зафиксировало аномалию в магнитном поле Земли.
Победа 31 09:20
Авто
Porsche проводит внутреннее расследование манипуляций с двигателями
Немецкий автоконцерн Porsche с июня проводит внутреннее расследование, в центре которого – возможные манипуляции, направленные на недооценку вредных выбросов автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Про Кроссоверы 08:02
Политика
Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru 11:22
Общество
Россия восстановит космодром «Морской старт» за 35 млрд рублей
Национальная служба новостей 10:22
Происшествия
Убийца девятилетней девочки из Саратова получил пожизненный срок
Суд Саратова отправил 35-летнего Михаила Туватина в колонию особого режима на пожизненный срок за убийство 9-летней девочки.
Газета.Ru 06:54
Здоровье
Беглов отметил важность запуска портала «Здоровье петербуржца»
Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о расширении функционала портала "Здоровье петербуржца" в связи с его запуском после открытого тестирования.
Народные новости 13:27
Интернет
Легендарной Windows 95 исполнилось 25 лет
День 24 августа 1995 года ознаменовался официальной презентацией легендарной Windows 95, благодаря которой операционные системы с графической пользовательской оболочкой пошли в массы, а Microsoft обрела широкую известность.
3DNews 13:51
Спорт
Болт подтвердил информацию о том, что заразился коронавирусом
Ямайский легкоатлет Усэйн Болт подтвердил информацию о том, что он заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:12
Политика
Встреча глав МИД «нормандской четверки» может пройти в сентябре
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата может состояться в сентябре.
Газета.Ru 06:21
Армия и оружие
Завершились беспилотные испытания танка Т-14 «Армата»
Перспективный отечественный основной танк Т-34 с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» завершил испытания в беспилотном режиме.
Актуальные Новости 08:33
Общество
Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года
Речь идет о поправках в законодательство, которыми в России вводится обязательный учет и маркировка домашних животных.
Известия вчера в 19:01
Политика
Лукашенко прибыл в свою резиденцию в Минске с автоматом в руке
Как сообщает ТАСС, при этом президент был одет в бронежилет, а в руке у него был автомат Калашникова без магазина.
ForPost 02:55
Общество
Юрист назвал законным появление сына Лукашенко с оружием
Председатель Белорусского Хельсинкского комитета, юрист Олег Гулак прокомментировал появление младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая с оружием в руках.
News.ru 14:20
Общество
Все задержанные на протестах в Белоруссии россияне освобождены
В посольстве РФ в Белоруссии сообщили, что все россияне, ранее задержанные на акциях протеста в этой стране, к настоящему моменту освобождены.
Московский Комсомолец 12:55
Авто
Представлен компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta
Под капотом кроссовера находится 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 лошадиных сил, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором и 5-ступенчатой «механикой» или «роботом».
Про Кроссоверы 08:43