Вопрос о возможной слежке за основателем ФБК Алексеем Навальным лучше «переадресовать» специальным службам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам

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