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Ведомости
Ведомости

Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам

Вопрос о возможной слежке за основателем ФБК Алексеем Навальным лучше «переадресовать» специальным службам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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РБК

Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о данных о слежке за Навальным

РБК06:35
News.ru

Песков о слежке за Навальным: «Это прерогатива специальных служб»

News.ru07:10
Эхо Москвы

Кремль не располагает информацией о возможной слежке спецслужб за Алексеем Навальным

Эхо Москвы08:02
Ведомости

Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам

Ведомости07:24
Lenta.ru

Песков ответил на вопрос о слежке за Навальным

Lenta.ru06:10
Газета.Ru

Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам

Газета.Ru06:00
Московский Комсомолец

Песков прокомментировал «слежку за Навальным»

Московский Комсомолец05:44

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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