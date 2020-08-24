Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам
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Вопрос о возможной слежке за основателем ФБК Алексеем Навальным лучше «переадресовать» специальным службам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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