Песков призвал дождаться этого указа президента, подчеркнув, что пока дискуссий о переносе голосования не ведётся. Также он заявил, что указ может появиться «в течение нескольких дней». 27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.

Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется

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