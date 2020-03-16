Политика

RT на русскомRT на русскомПесков: перенос голосования по Конституции пока не планируется

Песков призвал дождаться этого указа президента, подчеркнув, что пока дискуссий о переносе голосования не ведётся. Также он заявил, что указ может появиться «в течение нескольких дней». 27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.
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Путин укажет дату голосования по Конституции в указе

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