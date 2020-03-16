Политика
RT на русскомПесков: перенос голосования по Конституции пока не планируется
Песков призвал дождаться этого указа президента, подчеркнув, что пока дискуссий о переносе голосования не ведётся. Также он заявил, что указ может появиться «в течение нескольких дней». 27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.
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Политика
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
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Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Общество
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В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения.
Финансы
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Общество
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Происшествия
Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на короновирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правительства Алексея Подкорытова.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов
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Экономика
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"Ослабление курса национальной валюты на фоне слабых котировок нефти приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком России в 4%. В результате ключевая ставка может быть повышена на 1-1,5 п.п. до конца 2020 года, а темпы роста российской экономики замедлятся до околонулевых значений", - говорится в материале.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
Игры
«Артём, главное — не ешь жёлтый снег»: Metro 2033 исполнилось 10 лет
Ровно 10 лет назад, 16 марта 2010 года, в продажу для PC (Steam) и Xbox 360 на территории Соединённых штатов Америки поступила Metro 2033 — первая часть теперь уже культовой серии шутеров от украинской студии 4A Games.
Здоровье
В Кирове выявлен еще один случай подозрения на коронавирус
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У бывшего тренера ЦСКА не подтвердился диагноз коронавирус
Ранее сообщалось, что бразильский специалист Зико может быть инфицирован новым коронавирусом после общения с вице-президентом "Фламенго" Маурисио Гомесом де Матосом, у которого диагностировано заболевание.
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В Волгограде больницы ввели ограничения из-за коронавируса
Для предупреждения распространения на территории региона коронавируса, все медицинские учреждения Волгоградской области переходят на особый режим работы.
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