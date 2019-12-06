Политика
Газета.RuПесков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.Дождь12:32
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Армия и оружие
Раскрыта причина превосходства России над США в наземных ядерных силах
Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил, поскольку своевременно модернизировала вооружения.
Политика
Белый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм прокомментировала информацию о том, что председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте американского лидера.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом для НАТО
Анджей Дуда, занимающий пост президента Польши, заявил о том, что он не считает, что Российская Федерация является врагом НАТО.
Политика
США намерены убедить Турцию отказаться от С-400
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Происшествия
Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Общество
США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине
Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Футбол
Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Энергетика
Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Происшествия
Стая собак напала на женщину с двумя детьми в Благовещенске
Кино
Ни шанса на ошибку: зрители заметили в кадре «Мандалорца» то, чего там не должно было быть
Поступят ли так же создатели "Мандалорца", пока неизвестно.
Футбол
«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью
Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10
В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
Кино
«Ржев» выходит в общероссийский прокат
Игры
Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect
Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Экономика
Власти раскрыли способы привлечь в Арктику 200 тысяч россиян
Чиновники собираются привлечь в Арктику 200 тысяч рабочих за 15 лет через нескольких сотен средних и крупных проектов.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Армия и оружие
Владимир Путин: США рассматривают космос как театр военных действий
На совещании по развитию ВМФ Президент России Владимир Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
Здоровье
В России на 9% снизилась общая заболеваемость детей до 14 лет
Показатель общей заболеваемости детей по впервые выявленным болезням у детей в возрасте до 14 лет снизился на 9% за период с 2009 по 2018 год.
Общество
Совет судей России отказался наказывать СМИ за давление на суд
Ранее стало известно, что в проект по информационной политике судов на следующие 10 лет могут быть внесены правила для СМИ, запрещающие оказывать давление на судебную систему.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.