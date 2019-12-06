Политика

Газета.RuГазета.RuПесков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
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с чего всё началось

Песков — Дождю о деле Егора Жукова, встрече в Париже, расследованиях Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.
Дождь12:32

Подробнее о событии

Песков — о саммите нормандском формате: «Никто не ожидает никакого соглашения»

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Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским

Газета.Ru16:17

Песков рассказал об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

Известия13:31

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

Российская газета13:37

Песков: по итогам саммита в «нормандском формате» может быть принят необязывающий документ

ТАСС13:13

В Кремле допустили подписание «необязывающего» документа в Париже

РБК13:33

В Кремле посоветовали не ждать прорыва от саммита в «нормандском формате»

Взгляд.ру13:14
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Армия и оружие

Раскрыта причина превосходства России над США в наземных ядерных силах

Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил, поскольку своевременно модернизировала вооружения.
Lenta.ru 17:33
Политика

Белый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм прокомментировала информацию о том, что председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте американского лидера.
RT на русском 09:55
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом для НАТО

Анджей Дуда, занимающий пост президента Польши, заявил о том, что он не считает, что Российская Федерация является врагом НАТО.
Наша версия вчера в 13:31
Политика

США намерены убедить Турцию отказаться от С-400

РЕН ТВ вчера в 20:07
Общество

Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
РБК вчера в 16:10
Происшествия

Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу

Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 13:30
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 07:59
Общество

США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Вести.Ru 11:30
Футбол

Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 12:15
Энергетика

Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
RT на русском 17:53
Политика

Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
Происшествия

Стая собак напала на женщину с двумя детьми в Благовещенске

Известия вчера в 09:22
Кино

Ни шанса на ошибку: зрители заметили в кадре «Мандалорца» то, чего там не должно было быть

Поступят ли так же создатели "Мандалорца", пока неизвестно.
Popcornnews.ru вчера в 05:51
Футбол

«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью

Газета.Ru вчера в 16:32
Технологии

Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10

В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
МонаВиста 13:28
Гаджеты

Смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G поступили в продажу в Китае

Rusargument 04:03
Кино

«Ржев» выходит в общероссийский прокат

Вести.Ru вчера в 21:36
Игры

Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect

Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Игромания.ру 09:29
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru 11:59
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 11:04
Экономика

Власти раскрыли способы привлечь в Арктику 200 тысяч россиян

Чиновники собираются привлечь в Арктику 200 тысяч рабочих за 15 лет через нескольких сотен средних и крупных проектов.
Lenta.ru 08:27
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Национальная служба новостей 15:21
Армия и оружие

Владимир Путин: США рассматривают космос как театр военных действий

На совещании по развитию ВМФ Президент России Владимир Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции.
Военное дело вчера в 10:35
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
ТАСС 03 декабря в 04:14
Здоровье

В России на 9% снизилась общая заболеваемость детей до 14 лет

Показатель общей заболеваемости детей по впервые выявленным болезням у детей в возрасте до 14 лет снизился на 9% за период с 2009 по 2018 год.
ТАСС 17:39
Общество

Совет судей России отказался наказывать СМИ за давление на суд

Ранее стало известно, что в проект по информационной политике судов на следующие 10 лет могут быть внесены правила для СМИ, запрещающие оказывать давление на судебную систему.
Газета.Ru 08:40
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»

RT на русском 11:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk 13:05
Энергетика

Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
ТАСС 16:26
Как работают Яндекс.Новости?
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