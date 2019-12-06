с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Политика Белый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм прокомментировала информацию о том, что председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте американского лидера.

Общество Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.

Энергетика Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.

Политика Строительство «Северного потока-2» ускорилось Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".

Здоровье В России на 9% снизилась общая заболеваемость детей до 14 лет Показатель общей заболеваемости детей по впервые выявленным болезням у детей в возрасте до 14 лет снизился на 9% за период с 2009 по 2018 год.

Общество Совет судей России отказался наказывать СМИ за давление на суд Ранее стало известно, что в проект по информационной политике судов на следующие 10 лет могут быть внесены правила для СМИ, запрещающие оказывать давление на судебную систему.