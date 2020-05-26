Когда пришел положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму. "Моя первая эмоция на положительный тест - это чувство досады", - заметил Песков.

Технологии Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. 2

Общество Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ Русский язык перенесли на 6 и 7 июля. По профильной математике экзамен будет 10 июля. Базовая в этом году не проводится. 4

Общество Росстат заявил о росте безработицы в апреле «В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе. 82

Политика Познер предупредил США о гражданской войне Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США. 51

Транспорт Мост через Зею в Благовещенске перекроют завтра Завтра, 26 мая, будет полностью перекрыто движение на мосту через реку Зея на выезде из Благовещенска. 8

Политика В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам. 3

Общество Кадыров призвал медиков отказаться от отпусков из-за коронавируса Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал медработников, полицейских и других задействованных в борьбе с коронавирусом людей временно воздержаться от взятия отпусков и отгулов. 2

Армия и оружие В ДНР заявили о невозможности разминирования территорий Постоянные обстрелы с украинской стороны делают невозможными противоминные мероприятия в Донбассе, заявил официальный представитель ДНР Алексей Никоноров, сообщает 26 мая пресслужба Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня на линии соприкосновения (СЦКК).

Транспорт «Аэрофлот» в тестовом режиме запустил оформление электронных ваучеров Пассажиры «Аэрофлота» смогут компенсировать неиспользованные из-за пандемии коронавируса билеты при помощи оформления электронного ваучера.

Единоборства Генри Сехудо пропал из рейтингов UFC Совсем недавно Генри Сехудо был чемпионом в двух весовых категориях, а теперь он уже не числится в официальных рейтингах UFC.

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 2,6K

Наука Учёные выяснили, как летел астероид, убивший динозавров Наши расчёты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока, — цитирует издание геолога из Имперского колледжа Лондона Гарета Коллинса. 20

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 485

Армия и оружие Неизвестные атаковали колонну военных США в Сирии На колонну американских военных и курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) совершено нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 мая агентство САНА.