Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПесков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму. "Моя первая эмоция на положительный тест - это чувство досады", - заметил Песков.
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с чего всё началось

«Первое — это чувство досады». Дмитрий Песков о своем опыте борьбы с коронавирусом

Когда пришел положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха.
ТАСС14:00

Подробнее о событии

Песков рассказал о досаде, надежде и страхе после заражения коронавирусом

РБК15:55

Песков рассказал журналистам о своем опыте борьбы с коронавирусом

Телеканал 360°15:03

Песков рассказал о своих эмоциях от положительного теста на COVID-19

Известия14:51

«Маска на время пандемии — да». Пресс-секретарь Путина поделился впечатлениями от борьбы с коронавирусом

Фонтанка.Ру14:57

Песков рассказал, что испытал чувство досады, когда заразился коронавирусом

Газета.Ru14:38

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Российская газета14:37

«Первое — это чувство досады». Дмитрий Песков о своем опыте борьбы с коронавирусом

ТАСС14:00
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Политика

Президент Молдавии приедет на Парад Победы в Москве 24 июня

Парламентская газета 09:49
1
Технологии

Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов

В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту.
РБК 17:02
2
Общество

Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ

Русский язык перенесли на 6 и 7 июля. По профильной математике экзамен будет 10 июля. Базовая в этом году не проводится.
ФедералПресс вчера в 13:38
4
Общество

Росстат заявил о росте безработицы в апреле

«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском 15:35
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 17:00
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Политика

Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru 06:47
51
Транспорт

Мост через Зею в Благовещенске перекроют завтра

Завтра, 26 мая, будет полностью перекрыто движение на мосту через реку Зея на выезде из Благовещенска.
ИА Порт Амур вчера в 00:36
8
Общество

Путин подписал закон о реформе ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 08:18
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Политика

В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау

Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам.
ПолитРоссия вчера в 14:57
3
Общество

Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени

REGNUM 09:09
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Общество

Кадыров призвал медиков отказаться от отпусков из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал медработников, полицейских и других задействованных в борьбе с коронавирусом людей временно воздержаться от взятия отпусков и отгулов.
ФАН 18:24
2
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
1,1K
Армия и оружие

В ДНР заявили о невозможности разминирования территорий

Постоянные обстрелы с украинской стороны делают невозможными противоминные мероприятия в Донбассе, заявил официальный представитель ДНР Алексей Никоноров, сообщает 26 мая пресслужба Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня на линии соприкосновения (СЦКК).
ИА Красная Весна 16:09
Кино

Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр

Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
1
Транспорт

«Аэрофлот» в тестовом режиме запустил оформление электронных ваучеров

Пассажиры «Аэрофлота» смогут компенсировать неиспользованные из-за пандемии коронавируса билеты при помощи оформления электронного ваучера.
Известия 11:09
Единоборства

Генри Сехудо пропал из рейтингов UFC

Совсем недавно Генри Сехудо был чемпионом в двух весовых категориях, а теперь он уже не числится в официальных рейтингах UFC.
Юфсбет вчера в 01:00
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
2,6K
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как долго продлится масочный режим

Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Клопс вчера в 10:13
3,6K
Наука

Учёные выяснили, как летел астероид, убивший динозавров

Наши расчёты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока, — цитирует издание геолога из Имперского колледжа Лондона Гарета Коллинса.
News.ru 11:44
20
Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
30
Наука

Представлен материал с рекордной температурой плавления

Goroday.ru 08:57
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
84
Общество

Генерал ФСБ назвал Единый регистр населения подарком для спецслужб

Москва, 25 мая 2020, 14:42 — REGNUM Создание Единого федерального регистра населения, где будут сосредоточены данные о гражданах РФ, чревато рядом негативных последствий.
REGNUM вчера в 07:42
4K
Единоборства

Сен-Пьер: «Не поставил бы свой дом на Гэтжи в бою против Хабиба»

Sport24.ru 24 мая в 23:30
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
485
Армия и оружие

Неизвестные атаковали колонну военных США в Сирии

На колонну американских военных и курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) совершено нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 мая агентство САНА.
Известия 19:16
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
1K
Здоровье

На Украине с 1 июня откроют бассейны и спортзалы

На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
RT на русском 03:11
2
Здоровье

Режим ограничений из-за коронавируса на Камчатке продлят после 1 июня

Власти Камчатки сохранят после 1 июня режим ограничений, введенный в мае в регионе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Камчатка-Информ 01:31
3
Политика

Шойгу рассказал о выполнении оборонного заказа на фоне эпидемии

Москва, 26 мая 2020, 15:02 — REGNUM Работа по государственному оборонному заказу, несмотря на определённые опасения, идёт в нормальном режиме.
REGNUM 08:02
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