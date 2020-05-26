Коронавирус
Российская газетаПесков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму. "Моя первая эмоция на положительный тест - это чувство досады", - заметил Песков.
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Конечно, не нужно как-то гипертрофированно оценивать влияние пандемии. Но нужно трезво давать оценку. И понимать, что все проходит и это пройдет. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельForbes 14:51
с чего всё началось
Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией.ТАСС14:00
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