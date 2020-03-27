Да, я туда заезжал, Лещенко не видел. Видимо он, наверное, уже ушел. Но собственно уже тогда особенно никто и за руку не здоровался, и так далее. И было это более чем две недели назад, если я не ошибаюсь. Или две недели назад.

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Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко

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Политика Белоруссия не отменит празднование 75-летия Победы Белоруссия не откажется от празднования 75-летия Победы в связи с распространением эпидемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Общество Главного фтизиатра Кубани уволили за несоблюдение карантина В пятницу министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уволил с занимаемой должности главного фтизиатра Кубани, руководителя ГБУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" за то, что она не соблюдала карантин по коронавирусу.