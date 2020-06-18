Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

Здоровье Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления. 26

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 170

Политика Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19. 4

Общество Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 68

Общество Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали. 2

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 209

Происшествия В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован. 47

Общество PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы. 50

Общество В России предложили снизить транспортный налог на 25% Москва, 18 июня 2020, 09:27 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху обсудить возможность снижения транспортного налога в 2020 году. 80

Политика Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о воспитании Москва, 16 июня 2020, 14:41 — REGNUM Комитет Госдумы по образованию рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о воспитании, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Гаджеты Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России. 19

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 700

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 381

Общество Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев. 1,1K

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 7,6K