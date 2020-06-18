Группа ветеранов, которым предстоит оказаться на трибуне Красной площади во время парада Победы 24 июня, помещена на карантин, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

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