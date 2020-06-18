Общество
РИА НовостиПесков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом
Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Группа ветеранов, которым предстоит оказаться на трибуне Красной площади во время парада Победы 24 июня, помещена на карантин, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.РБК06:00
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