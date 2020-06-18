Общество

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Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом

Группа ветеранов, которым предстоит оказаться на трибуне Красной площади во время парада Победы 24 июня, помещена на карантин, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК06:00

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Коммерсантъ06:58

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