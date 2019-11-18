Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииПесков подтвердил дату саммита «нормандской четверки»

Читайте такжеВ Берлине завершилась встреча глав МИД стран "нормандской четверки", Песков подтвердил, что встреча назначена в Париже на 9 декабря. Темой саммита станет дальнейшее выполнение минских договоренностей и урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
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с чего всё началось

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Кремль готовится к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря

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В Кремле подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря

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Песков подтвердил дату встречи лидеров в нормандском формате

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Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

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В Кремле оценили перспективы подписания документов «нормандской четверкой»

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