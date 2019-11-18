Политика
Общественное телевидение РоссииПесков подтвердил дату саммита «нормандской четверки»
Читайте такжеВ Берлине завершилась встреча глав МИД стран "нормандской четверки", Песков подтвердил, что встреча назначена в Париже на 9 декабря. Темой саммита станет дальнейшее выполнение минских договоренностей и урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
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с чего всё началось
Подготовка к саммиту в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) 9 декабря вступила в завершающую стадию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.ТАСС06:32
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