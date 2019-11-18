Политика
Военное делоВ Кремле подтвердили саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Как сообщает РИА «Новости», пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, и добавил, что все нюансы в данный момент находятся «в стадии верстки».
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Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Шоу-бизнес
Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе
Некоторые оставляли более конструктивные реплики: «Так Алсу кажется еще моложе», «Такая длина освежает», «Совсем как девочка».
Футбол
ЦСКА разгромил СКА в товарищеском футбольном матче
Московский ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском футбольном матче.
Общество
Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
«Превращение» людей в кошек испугало их питомцев
В комментариях в соцсетях один из пользователей отметил, что кошки «буквально впадают в ступор», а другой юзер посчитал, что люди реагировали бы похожим образом, если бы на мордочке кошки оказалось человеческое лицо.
Общество
В России недолив топлива на АЗС превышает норму в два-три раза
В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
Политика
Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Наука
Кофе может продлить жизнь человека
Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Армия и оружие
Названа поставляемая Ирану российская военная техника
Иран получает от России ненаступательное вооружение и военную технику, не подпадающую под санкции ООН, в том числе комплексы радиотехнической разведки.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
Армия и оружие
Разработчики сделают самолет Як-130 боевым
Объединенная авиастроительная корпорация начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130. Он станет по-настоящему боевым.
Наука
В России создали максимально похожие на натуральную кость имплантаты
Исследователи нашли способ перевода керамики и порошка силиката кальция в биоактивное состояние при введении их в организм, сохраняя при этом структуру и прочность имплантатов.
Политика
Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Политика
Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу
Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Здоровье
Электронные медкарты входят в оборот поликлиник и больниц Ленобласти
До конца 2019 года в Ленобласти еще 31 поликлиника и 17 стационаров перейдут на электронные медкарты.
Общество
Российская мафия осталась без главного вора в законе
Шишканов был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Происшествия
Появилось видео пожара на складе с газовым оборудованием в Москве
В Сети появилось видео пожара на складе с газовым оборудованием на северо-западе Москвы.