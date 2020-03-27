Коронавирус
News.ruПесков подтвердил контакт с заболевшим коронавирусом Лещенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию. При этом он подчеркнул, что не встречался с артистом на мероприятии.
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Да, я туда заезжал, Лещенко не видел. Видимо он, наверное, уже ушел. Но собственно уже тогда особенно никто и за руку не здоровался, и так далее. И было это более чем две недели назад, если я не ошибаюсь. Или две недели назад.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:32
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