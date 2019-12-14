Политика
Телеканал 360°Песков подтвердил повышенный тон переговоров на «нормандском саммите»
О повышенных тонах участников «нормандского» саммита ранее сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Во время выступления на площадке клуба «Валдай» он заявил, что на встречи обсуждался вопрос выполнения Минских соглашений.
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Попытки были. Разговор был рабочий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 16:35
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«Попытки были»: В Кремле высказались о «разговоре на повышенных тонах» в Париже
Царьградвчера в 17:47
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» во время саммита в Париже
Life.ruвчера в 19:19
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Игры
Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store
Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
Культура
Победителем шоу «Поле чудес» стал участник, отгадавший слово с ошибкой
Мужчине еще удалось одержать победу и в суперигре. Большинство из нас не смогли бы стать победителем шоу Леонида Якубовича.
Экономика
В России взлетели цены на яблоки
В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Биатлон
Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Общество
В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
Космос
Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле
Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
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Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Политика
Турция осудила принятую Сенатом США резолюцию о геноциде армян
Турция осудила принятую Сенатом резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
Политика
Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что выборы в Донбассе могут быть проведены только после роспуска Народной милиции ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Технологии
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
Беспилотник AFRL ISR В США прошли испытания относительно недорогого беспилотника большой длительности полета.
Общество
«Учитель года» обматерил школьника за спор с депутатом на уроке
На открытый урок была приглашена региональный депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина, рассказавшая ученикам о важности гражданских прав.
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте
Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Общество
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Религия
Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Хоккей
Россия — Чехия 2:1 (2-й период)
Сборная России по хоккею обыгрывает сборную Чехии после первого периода в матче Кубка Первого канала — домашнего этапа Евротура.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Политика
Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото во «ВКонтакте»
Украинские пограничники не пустили российскую журналистку в страну из-за того, что она ездила в Крым и опубликовала фото оттуда во «ВКонтакте».
Политика
Иркутские коммунисты потребовали отставки Путина после увольнения губернатора
Иркутское отделение КПРФ опубликовало заявление, в котором потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева в связи с увольнением губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Футбол
Орешкин пообещал отсутствие вмешательства ВЭБ.РФ в управление ЦСКА
ВЭБ.РФ, получивший 75% акций ЦСКА, не будет вмешиваться в управление футбольным клубом, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Общество
Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
Происшествия
В Ивановской области автобус столкнулся с грузовиком
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика