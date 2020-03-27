Коронавирус
ВедомостиПесков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом. О ком именно идет речь, пресс-секретарь не уточнил. По его словам, заболевший не контактировал с президентом Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
Еще один случай выявлен и в Управлении делами президента, сказали два собеседника РБК.РБКвчера в 16:18
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Политика
Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»
25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
С коронавирусом госпитализирован вокалист Rammstein Тилль Линдеманн
Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
Политика
«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии
Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Кино
Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом
Компания HBO опубликовала трейлер комедийного фильма «Безупречный» режиссёра Кори Финли.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Политика
Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро
Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в прошедшие сутки у него появились симптомы коронавируса, поэтому он решил сдать анализ.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Политика
Лукашенко: Мы боремся с коронавирусом без «шума и пыли»
По данным БелТА, президент Белоруссии сказал, что этим сейчас занимаются без «шума и пыли».
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в США
Официально Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта 2020 года. Сама Маркл улетела в Канаду 10 января с сыном Арчи.
Происшествия
Житель Улан-Удэ при задержании открыл стрельбу по спецназу Росгвардии
В Следкоме Бурятии отмечают, что в ходе операции по задержанию злоумышленник открыл огонь по сотрудникам подразделения спецназначения Росгвардии из самопального травматического пистолета, изготовленного на базе «ТТ». Но скоро был обезоружен и обезврежен.
Общество
Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2
Экономика
Инвестиции в недвижимость России могут упасть до уровня 2014 года
В материалах добавляется, что по предварительным итогам первого квартала 2020 года объем инвестиций в недвижимость России составил около 36 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичных периодов последних трех лет.
Армия и оружие
Российская военная колонна в Италии попала на видео
Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Общество
В России создана новая тест-система для выявления коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что этап регистрации проходят ещё три новых тест-системы для быстрого выявления коронавируса.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Общество
США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом
Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.
Экономика
Коронавирус может оставить без работы 100 тысяч саратовцев
Под влиянием экономических трудностей, вызванных коронавирусом находится 20 тыс. субъектов бизнеса Саратовской области.