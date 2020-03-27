Коронавирус

ВедомостиВедомостиПесков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом. О ком именно идет речь, пресс-секретарь не уточнил. По его словам, заболевший не контактировал с президентом Владимиром Путиным.
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с чего всё началось

В администрации и Управделами президента выявили случаи коронавируса

Еще один случай выявлен и в Управлении делами президента, сказали два собеседника РБК.
РБКвчера в 16:18

Подробнее о событии

Песков подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации президента

ТАСС06:57

Песков: зараженный коронавирусом сотрудник Кремля не контактировал с Путиным

Коммерсантъ06:46

В Администрации президента РФ выявлен случай заражения коронавирусом

РЕН ТВ06:35

В Кремле подтвердили случай коронавируса у сотрудника Администрации президента

Газета.Ru06:31

Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле

РБК06:30

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Ведомости06:30

В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости06:32
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Политика

Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Известия 07:56
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Здоровье

Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Известия 06:03
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

С коронавирусом госпитализирован вокалист Rammstein Тилль Линдеманн

Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
Live24 07:28
Политика

«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии

Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Эхо Москвы вчера в 13:00
Кино

Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом

Компания HBO опубликовала трейлер комедийного фильма «Безупречный» режиссёра Кори Финли.
News.ru 03:52
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Политика

Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 02:56
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в прошедшие сутки у него появились симптомы коронавируса, поэтому он решил сдать анализ.
Коммерсантъ 07:20
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Политика

Лукашенко: Мы боремся с коронавирусом без «шума и пыли»

По данным БелТА, президент Белоруссии сказал, что этим сейчас занимаются без «шума и пыли».
RuNews24.ru 07:24
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в США

Официально Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта 2020 года. Сама Маркл улетела в Канаду 10 января с сыном Арчи.
ToDay News Ufa 04:04
Происшествия

Житель Улан-Удэ при задержании открыл стрельбу по спецназу Росгвардии

В Следкоме Бурятии отмечают, что в ходе операции по задержанию злоумышленник открыл огонь по сотрудникам подразделения спецназначения Росгвардии из самопального травматического пистолета, изготовленного на базе «ТТ». Но скоро был обезоружен и обезврежен.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 05:25
Энергетика

Китай приобрёл у России рекордный объём нефти

REGNUM 04:14
Общество

Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2

Московский Комсомолец 04:35
Экономика

Инвестиции в недвижимость России могут упасть до уровня 2014 года

В материалах добавляется, что по предварительным итогам первого квартала 2020 года объем инвестиций в недвижимость России составил около 36 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичных периодов последних трех лет.
ТАСС 07:52
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости 25 марта в 10:54
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

В России создана новая тест-система для выявления коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что этап регистрации проходят ещё три новых тест-системы для быстрого выявления коронавируса.
REGNUM 05:45
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Lenta.ru 07:45
Общество

В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

Гипер НН 03:51
Общество

США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом

Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.
Чемпионат вчера в 18:57
Экономика

Коронавирус может оставить без работы 100 тысяч саратовцев

Под влиянием экономических трудностей, вызванных коронавирусом находится 20 тыс. субъектов бизнеса Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:21
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