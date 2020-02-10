Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПесков подвел итоги работы кабмина Медведева

"Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - заявил Песков. По его мнению, вопрос отмены решений предыдущих министров пришедшими им на смену, не корректен.
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В Кремле подвели итоги работы кабмина Медведева

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В Кремле сочли некорректным говорить о возможной ревизии деятельности прежнего кабмина

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Песков отверг предположение об инвентаризации решений правительства Медведева

Интерфакс05:32

Кремль счел некорректным говорить о ревизии работы правительства Медведева

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Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева

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Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков

РИА Новости05:16

В Кремле назвали некорректным вопрос о «пересмотре» работы прежнего правительства

Газета.Ru05:16
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
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В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
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Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК

Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.
РИА Новости 08:26
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В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбинге за минивэном

РИА Новости 08:28
Происшествия

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета 04:57
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Футбол

Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Газета.Ru 10:15
Наука

Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
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Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
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Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
РБК 06:31
Кино

Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации

Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
ТАСС вчера в 23:28
Здоровье

В России изменился порядок назначения льготных лекарств

Вступили в силу изменения в приказ Минздрава о порядке назначения лекарственных препаратов, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 20:32
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
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ЦОДД призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Глава ЦОДД обратил внимание на выводы экспертов о том, что снижение ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволить снизить смертность в ДТП на десять процентов, а понижение порога до 5 км/ч — на 15%.
РИА Новости 07:22
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском 01:36
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 09:36
Экономика

Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства

В рамках реализации социальных контрактов жители республики могут рассчитывать на финансовую помощь в размере до 100 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 07:38
Технологии

У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
ToDay News Ufa вчера в 13:13
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Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
Политика

Трамп поблагодарил организаторов импичмента за рост своего рейтинга

Президент США Дональд Трамп прокомментировал роль эпопеи с импичментом в повышении своей популярности.
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Армия и оружие

Пять турецких военных погибли в результате обстрела в Идлибе

ТАСС 08:17
Общество

Скончался российский разведчик Александр Голубев

В Службе внешней разведки России сообщили о смерти разведчика, генерал-лейтенанта в отставке Александра Голубева, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 10:11
Политика

Подозреваемую в угрозах Зеленскому отпустили под личное обязательство

РИА Новости 07:59
Армия и оружие

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» появятся на бомбардировщиках Ту-160М

Пока не известно, какие именно бомбардировщики оснастят ракетами: строевые Ту-160 или модернизированные Ту-160М.
Телеканал 360° 03:51
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Политика

Шойгу рассказал о предстоящем параде Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился подробностями о параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной Площади в Москве.
Газета.Ru 08:29
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Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка

Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
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