Политика
ГЛАС.RUПесков подвел итоги работы кабмина Медведева
"Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - заявил Песков. По его мнению, вопрос отмены решений предыдущих министров, пришедшими им на смену, не корректен.
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Здоровье
В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Происшествия
Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Хоккей
Экс-тренер «Вашингтона»: Овечкин на матче спросил: «Есть водка?». Думаю, сдурел
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Футбол
ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
Кино
Стали известны победители премии «Оскар»
Лидером по числу упоминаний стал фильм «Джокер», который был заявлен в 11 номинациях, в том числе «лучший фильм», «лучший режиссер» (Тодд Филлипс) и «лучший исполнитель главной роли» (Хоакин Феникс).
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Происшествия
В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с «коронавирусом»
Столичная полиция задержала двух фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Московском метрополитене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Гаджеты
Samsung показал новый смартфон-раскладушку с гибким экраном
Galaxy Z Flip – первый гибкий смартфон знаменитой корейской компании. На 2020 год у Samsung большие надежды на него.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Киберспорт
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
Экономика
Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Происшествия
При пожаре в московском хостеле погиб один человек
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на контакты ученых с иностранцами
Приказ 2019 года, которым вводились ограничения на контакты российских ученых с иностранными, больше не действует.
Футбол
«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми
«Никаких оправданий», — написал Роналду в «Твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
Общество
«Нафтогаз» обновит иски к России по активам в Крыму
"Нафтогаз" настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество >> В январе руководство "Нафтогаз Украины" заявило о намерении обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.