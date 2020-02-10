Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПесков подвел итоги работы кабмина Медведева

"Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - заявил Песков. По его мнению, вопрос отмены решений предыдущих министров, пришедшими им на смену, не корректен.
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Эксперты дали прогноз: сколько Путин отмерил правительству Мишустина

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ТАСС05:16

Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева

РБК05:42

Песков отверг предположение об инвентаризации решений правительства Медведева

Интерфакс05:32

В Кремле подвели итоги работы кабмина Медведева

Российская газета05:44

Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков

РИА Новости05:16

В Кремле назвали некорректным вопрос о «пересмотре» работы прежнего правительства

Газета.Ru05:16
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
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В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

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В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
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Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос

Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Газета.Ru 09:47
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Экс-тренер «Вашингтона»: Овечкин на матче спросил: «Есть водка?». Думаю, сдурел

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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
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Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
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Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
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Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
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Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо

Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
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ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
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Смолов после победы над Севильей опубликовал фото из раздевалки Сельты

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Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
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Стали известны победители премии «Оскар»

Лидером по числу упоминаний стал фильм «Джокер», который был заявлен в 11 номинациях, в том числе «лучший фильм», «лучший режиссер» (Тодд Филлипс) и «лучший исполнитель главной роли» (Хоакин Феникс).
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Армия и оружие

Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео

В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
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Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

Lenta.ru 13:16
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Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Lenta.ru 08:56
Происшествия

В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с «коронавирусом»

Столичная полиция задержала двух фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Московском метрополитене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 11:40
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Samsung показал новый смартфон-раскладушку с гибким экраном

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Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
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Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
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Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Киберспорт

Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem

Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
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Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Известия 14:43
Происшествия

При пожаре в московском хостеле погиб один человек

РИА Новости 11:32
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Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

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Минобрнауки отменило ограничения на контакты ученых с иностранцами

Приказ 2019 года, которым вводились ограничения на контакты российских ученых с иностранными, больше не действует.
Коммерсантъ 03:33
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«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми

«Никаких оправданий», — написал Роналду в «Твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
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«Нафтогаз» обновит иски к России по активам в Крыму

"Нафтогаз" настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество >> В январе руководство "Нафтогаз Украины" заявило о намерении обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.
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