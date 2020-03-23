Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков оценил возможность переноса голосования по Конституции

Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

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Песков оценил идею переноса голосования по Конституции из-за COVID-19

РЕН ТВ05:40

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Газета.Ru05:41

Песков: решений о переносе голосования по поправкам к конституции пока не принималось

ТАСС05:40

В Кремле объяснили условие переноса даты голосования по изменению Конституции

URA.Ru06:11
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Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
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25 лет назад Валерий Поляков совершил самый продолжительный полет

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У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов

Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
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По информации источника, в ходе переговоров Семак запросил у «Зенита» двухлетний контракт с заработной платой в размере трёх миллионов евро в год.
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В Мюнхене мужчина «с коронавирусом» облизал в метро поручни и автоматы

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У газеты «Ведомости» сменится главный редактор.
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Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
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Lockheed Martin показал, как уничтожит российские комплексы «Тополь-М» и С-400

Видео под названием Defining the Future of ISR & UAS Technology демонстрирует возможности новой американской крылатой ракеты и беспилотного летательного аппарата, который обнаруживает установку «Тополь-М».
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Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

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В России 438 человек заразились коронавирусом

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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

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Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
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В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса

Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.
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Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
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НОВАТЭК выплатит рекордные дивиденды в размере ₽32,33 на акцию

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