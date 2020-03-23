Коронавирус
REGNUMПесков оценил возможность переноса голосования по Конституции
Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Здоровье
Медицинские маски в Саратовскую область приедут из Китая
Министр Наталья Мазина на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области 23 марта рассказала о поставке масок.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Армия и оружие
Италия запросила у США военной помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Происшествия
В Татарстане в лесу обнаружили человеческую голову
Общество
Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе
В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что YouTube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе.
Футбол
«Барселона» не станет продавать Дембеле летом
«Барселона» не станет продавать нападающего Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Космос
25 лет назад Валерий Поляков совершил самый продолжительный полет
25 лет назад российский космонавт установил новый мировой рекорд по длительности нахождения на орбите.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Спорт
Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов
Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Игры
Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно
Происшествия
В Петербурге на ЗСД лихач выехал на встречку
Сегодня, 23 марта, очевидцы заметили водителя, двигавшегося по встречной полосе Западного скоростного диаметра.
Футбол
Семак требует от «Зенита» зарплату в три миллиона евро в год
По информации источника, в ходе переговоров Семак запросил у «Зенита» двухлетний контракт с заработной платой в размере трёх миллионов евро в год.
Общество
В газете «Ведомости» сменится главный редактор
У газеты «Ведомости» сменится главный редактор.
Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.
Общество
Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе
Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Армия и оружие
Lockheed Martin показал, как уничтожит российские комплексы «Тополь-М» и С-400
Видео под названием Defining the Future of ISR & UAS Technology демонстрирует возможности новой американской крылатой ракеты и беспилотного летательного аппарата, который обнаруживает установку «Тополь-М».
Шоу-бизнес
Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком
Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Происшествия
У Харви Вайнштейна выявили коронавирус
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Общество
В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса
Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Экономика
НОВАТЭК выплатит рекордные дивиденды в размере ₽32,33 на акцию
В октябре НОВАТЭК уже выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2019 года в размере ₽14,23 на каждую акцию.